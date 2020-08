Ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó 11 ca tại Đà Nẵng

Theo bản tin chiều 20/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, nước ta đã ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19 , nâng tổng số bệnh nhân đến thời điểm hiện tại là 1007 người.

Trong số 14 ca mắc mới thì có 11 ca ở Đà Nẵng, 1 ca ở Quảng Nam và 2 ca được cách ly ngay khi nhập cảnh (1 ở Khánh Hòa và 1 ở TP.HCM). Thông tin cụ thể của các bệnh nhân này như sau:

Đà Nẵng. Bệnh nhân 994-998 và 1001-1006 tại Đà Nẵng có độ tuổi từ 24-65: 6 ca là người chăm sóc tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 (5 ca tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca tại Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng); 3 ca là F1 của các bệnh nhân trước đó; 1 ca là nhân viên y tế và 1 ca là bệnh nhân tại Bệnh viện

Việt Nam đã ghi nhận 1007 bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh minh họa.

Bệnh nhân 999 tại Quảng Nam: Nam, 26 tuổi, địa chỉ tại Duy Thành, Duy Xuyên, Quảng Nam, là F1 (chồng) của bệnh nhân 775 và (anh vợ) bệnh 671 điều trị tại khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện tại, bệnh nhân đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Bệnh nhân 1000 tại Khánh Hòa: Nam, 33 tuổi, là chuyên gia có quốc tịch Philippines.

Ngày 14/8, bệnh nhân từ Hàn Quốc về Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay OZ773 và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Khánh Hoà. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur Nha Trang, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân đang được điều trị và cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa.

Bệnh nhân 1007: Nam, 27 tuổi, ở TP.Hồ Chí Minh. Ngày 29/7, bệnh nhân từ Guinea Xích Đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6 và được cách ly ngay. Khi hết thời gian cách ly, bệnh nhân về TP.HCM ngày 14/8 và tiếp tục cách ly tại nhà. Sau đó, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiêm và đến ngày 19/8 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.



