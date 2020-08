Ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19 ở Hải Dương và Quảng Nam

Thông tin cụ thể của 2 ca mắc mới này như sau: Theo bản tin lúc 18h ngày 23/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dich COVID-19, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 1 ca ở Hải Dương , 1 ca ở Quảng Nam.Thông tin cụ thể của 2 ca mắc mới này như sau:



Bệnh nhân 1015 (BN1015): Bệnh nhân nữ, 44 tuổi, trú tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Từ ngày 06-18/8, bệnh nhân chăm sóc người thân tại Bệnh viện Đà Nẵng, có tiếp xúc gần với BN996, BN997, BN998, BN1006.

Ngày 18/8, bệnh nhân được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân âm tính với vi rút SARS-CoV-2. Ngày 21/8, bệnh nhân khởi phát với sốt, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Ảnh minh họa.

Bệnh nhân 1016 (BN1016): Bệnh nhân nam, 33 tuổi, trú tại xã Liên Hồng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc gần với BN977, liên quan ổ dịch tại đường Ngô Quyền, TP. Hải Dương.

Ngày 12/8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại Hải Dương.

Ngày 20/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả nghi ngờ, mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, kết quả xét nghiệm ngày 23/8 bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2

Hiện tại, bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Hải Dương.

Như vậy, tính đến 18h ngày 23/8, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1016 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 674 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 534 ca.