Ghi nhận thêm 2 ca mắc mới COVID-19, 1 ở Đà Nẵng và 1 ở Hà Nội

Theo bản tin lúc 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam mới ghi nhận 2 ca mắc mới, trong đó có 1 ca tại Đà Nẵng và 1 ca ở Hà Nội (được cách ly ngay tại Hải Dương sau khi nhập cảnh).



Thông tin cụ thể của 2 ca mắc mới này như sau:



Bệnh nhân 1037 (BN1037): Bệnh nhân nữ, 29 tuổi, trú tại An Hải, Bắc Sơn Trà, Đà Nẵng, từng tiếp xúc với BN1036, kết quả xét nghiệm ngày 27/8/2020 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 1038 (BN1038): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, tạm trú tại Hàng Bài, Hoàn Kiếm, (BN1038): Bệnh nhân nam, 23 tuổi, tạm trú tại Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội , quê quán tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 11/8/2020, bệnh nhân từ Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được chuyển đi cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương ngay sau khi nhập cảnh. Trong thời gian cách ly, bệnh nhân ở cùng phòng với BN1034.





Ảnh minh họa.

Ngày 25/8/2020, bệnh nhân đã về nhà trọ tại Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội sau khi hết thời gian cách ly. Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm đã lấy mẫu xét nghiệm và đưa vào cách ly tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao Hà Nội, quận Nam Từ Liêm.

Kết quả xét nghiệm ngày 27/8/2020 của bệnh nhân này tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện tại bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.



Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.038 bệnh nhân COVID-19, trong đó 689 ca mắc do lây nhiễm trong nước, 549 ca



Cận cảnh quá trình lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ở hầu họng bệnh nhân



