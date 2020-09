Ghi nhận thêm 5 ca mắc mới COVID-19 được cách ly ngay khi nhập cảnh

Theo bản tin lúc 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam ghi nhận thêm 5 ca mắc mới COVID-19 đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.



5 ca mắc mới là BN1055 đến 1059 trở về từ Ukraina, về nước trên chuyến bay VN28. Thông tin cụ thể của các bệnh nhân này như sau:



Bệnh nhân 1055 (BN1055): Nam, 60 tuổi, có địa chỉ tại xã Quốc Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Ảnh minh họa.

Bệnh nhân 1056 (BN1056): Nam, 11 tuổi, có địa chỉ tại phường Cửa Nam, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.

Bệnh nhân 1057 (BN1057): Nam, 30 tuổi, có địa chỉ tại xã Hoài Thương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Bệnh nhân 1058 (BN1058): Nữ, 4 tuổi, có địa chỉ tại phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội.

Bệnh nhân 1059 (BN1059): Nữ, 37 tuổi, có địa chỉ tại xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Được biết, 5 bệnh nhân này về nước trên chuyến bay VN28 nhập cảnh tại Sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 01/9/2020, được chuyển cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 03/9/2020, kết quả xét nghiệm lần 1 của các bệnh nhân là âm tính, đến lần 2 vào ngày 09/9/2020 tại Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh là dương tính với virus Sars-Cov-2. Hiện các bệnh nhân này đang được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Như vậy, tính đến tối 9/9, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.059 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 691 ca do lây nhiễm trong nước.





Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ