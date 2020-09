Ngày 11/9, thêm 7 bệnh nhân COVID-19 tại Quảng Trị, Quảng Ngãi, Quảng Ngãi và Đắk Lắk được xuất viện

Quảng Ngãi

Tại Quảng Ngãi , sáng 11/9 bệnh viện dã chiến tỉnh này trao giấy xuất viện cho 03 người bệnh nhân 419, 590 và 786. Hiện tỉnh này không còn ca mắc COVID-19 nào.



Bệnh nhân 419 (nam, 17 tuổi, phường Quảng Phú, TP Quảng Ngãi), công bố dương tính với SARS-CoV-2 ngày 26/7.

Ba bệnh nhân được xuất viện tại Quảng Trị sáng 11/9



Bệnh nhân 590 (nam, 50 tuổi, phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi) buôn bán gấu bông, công bố dương tính với virus SARS-CoV-2 ngày 1/8.



Bệnh nhân 786 (nam, 45 tuổi, phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi) nghề nghiệp giáo viên, công bố dương tính với SARS-CoV-2 ngày 8/8.

Các bệnh nhân này đều có 3 lần âm tính liên tiếp, đủ điều kiện xuất viện. Các bệnh nhân đều Sức Khỏe tốt, ăn ngủ bình thường, không ho, không sốt, không khó thở, tinh thần ổn định. Bệnh nhân được yêu cầu phải tuân thủ tự cách ly tại nhà thêm 14 ngày để đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch.

Quảng Trị Cụ thể tại Quảng Trị có hai bệnh nhân COVID-19 được xuất viện là bệnh nhân 749 và 750. Bệnh nhân 749 (sinh năm 1993, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) được đưa vào cách ly điều trị từ ngày 1/8 tại Bệnh viện Chuyên khoa lao và bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. Từ ngày 11 đến 24/8, bệnh nhân có 5 lần liên tục âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên, đến ngày 29-8 và 1-9, kết quả xét nghiệm do Viện Pasteur Nha Trang thực hiện lại là dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân tiếp tục lấy mẫu kiểm tra từ ngày 3 đến 8/9, kết quả đã âm tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được xuất viện sau hơn 1 tháng điều trị và 13 lần xét nghiệm. Cùng ngày, tại Trung tâm Y tế TP Đông Hà, Sở Y tế Quảng Trị công nhận bệnh nhân 750 đã khỏi COVID-19. Bệnh nhân 750 (28 tuổi, TP Đông Hà) là F1 của bệnh nhân 749, được cách ly điều trị từ ngày 2/8. Bệnh nhân này trải qua 12 lần lấy mẫu xét nghiệm, trong đó có 1 lần dương tính sau 5 lần liên tục âm tính. Hai bệnh nhân được xuất viện tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày. Sở Y tế Quảng Trị nhận định đây là 2 ca bệnh phức tạp, quá trình điều trị đã gặp không ít khó khăn.

Quảng Nam

Còn tại Quảng Nam, sáng 11/9, bệnh nhân 624 được công bố khỏi bệnh. Bệnh nhân là nữ, 69 tuổi, tiền sử bị liệt người do di chứng tai biến mạch máu não, nhiễm trùng đường tiểu, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, Viêm da tiếp xúc, rối loạn điện giải, tràn dịch màng phổi

Bệnh nhân 624 tại Quảng Nam



Đây là một trong số các ca bệnh nặng phải điều trị hồi sức tích cực (ICU) tại Bệnh viện Trung ương Đa khoa Quảng Nam. TS Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế cho hay, bệnh nhân này về nhà cần có người chăm sóc chứ không tự ăn uống, đi lại được. Sau xuất viện, bà cách ly tại nhà trong 14 ngày dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương.



Đến nay Quảng Nam điều trị khỏi 76 bệnh nhân COVID-19, còn 18 bệnh nhân. Trong đó, 17 người điều trị tại Bệnh viện Trung ương Đa khoa Quảng Nam gồm hai bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và 15 người không có triệu chứng.

Đắk Lắk



Sáng cùng ngày, Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân số 448. Bệnh nhân 448 có tên H.T.Y.N., 21 tuổi, ở thôn 2, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk).



Từ ngày 22/6 - 17/7, N. thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, đến sáng 20/7 thì có biểu hiện sốt. Ngày 27/7, cô gái từ Đà Nẵng về thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Sáng 28/7, mẫu xét nghiệm của Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 448 tại Đắk Lắk



TS.BS Châu Đương, Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk cho biết, bệnh nhân 448 là trường hợp đặc biệt. Kể từ khi nhập viện, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 20 lần, trong đó có những lần mẫu xét nghiệm âm tính và dương tính xen kẽ nhau.

Đến nay, bệnh nhân được xuất viện sau 4 lần xét nghiệm liên tục có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân sẽ được đưa đến Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nguyên (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tiếp tục cách ly tập trung 14 ngày .

