Chiều 12/8, thêm 14 ca mắc COVID-19, Hà Nội thêm một ca rất phức tạp

Chiều ngày 12/8 Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết, đã ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó 01 ca ghi nhận tại Hà Nội (có địa chỉ Hải Dương), 13 ca tại Đà Nẵng. Như vậy đến nay, cả nước đã có 880 ca bệnh.

Bệnh nhân 867 (BN867): Nam, 63 tuổi; ở Bình Giang, Hải Dương. Ngày 31/7/2020, bệnh nhân có ho, mệt mỏi. Ngày 8/8/2020, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sau đó về nhà con gái tại Thanh Trì, Hà Nội.

Ngày 9/8/2020 bệnh nhân tiếp tục đi khám tại Bệnh viện Thanh Nhàn với chẩn đoán viêm phổi nặng. Ngày 10/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC Hà Nội, kết quả lần 1 âm tính.

Ngày 11/8/2020 lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm Bệnh viện Thanh Nhàn và CDC Hà Nội là dương tính với SARS-CoV-2.



Bệnh nhân 868 (BN868): Nữ, 58 tuổi; ở Thanh Khê, Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng từ ngày 19-25/7/2020.

Bệnh nhân 869 (BN869): Nữ, 83 tuổi; ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng trong thời gian 04-08/7/2020 và 11-19/7/2020.

Bệnh nhân 870 (BN870): Nữ, 35 tuổi; ở Điện Bàn, Quảng Nam. Bệnh nhân là con và có tiếp xúc với BN478.

Bệnh nhân 871 (BN871): Nữ, 59 tuổi; ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Đây là vợ của BN825.



Bệnh nhân 872 (BN872) Nam, 56 tuổi; ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân tiếp xúc với BN823 và tiếp xúc với mẹ là BN873.

Bệnh nhân 873 (BN873): Nữ, 77 tuổi; ở Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân có đến Bệnh viện Đà Nẵng điều trị và có tiếp xúc với con dâu là BN823.

Bệnh nhân 874 (BN874): Nữ, 56 tuổi; ở Hải Châu, Đà Nẵng. Là vợ bệnh nhân BN666.

Bệnh nhân 875 (BN875): Nữ, 26 tuổi; Liên Chiểu, Đà Nẵng. Là sinh viên thực tập tại Bệnh viện Đà Nẵng và trong thời gian từ ngày 15-24/7/2020 có tiếp xúc với 2 nhân viên y tế là BN435 và BN574.

Các ca bệnh 868-875 (BN868-875) được lấy mẫu ngày 11/8/2020, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Có thể thấy các ca mắc này đều là thành viên trong gia đình.

Bệnh nhân 876 (BN876): Nam, 51 tuổi; ở Duy Xuyên, Quảng Nam - Bệnh nhân 877 (BN877): Nam, 41 tuổi; ở Thanh Khê, Đà Nẵng

Bệnh nhân 878 (BN878): Nam, 30 tuổi; ở Hải Châu, Đà Nẵng

Bệnh nhân 879 (BN879): Nam, 33 tuổi; ở Hải Châu, Đà Nẵng

Bệnh nhân 880 (BN880): Nam, 46 tuổi; ở Thanh Khê, Đà Nẵng Các bệnh nhân 877-880 (BN877-880) ghi nhận tại Đà Nẵng đang được điều tra, bổ sung thông tin dịch tễ.

Trong tổng số 880 ca mắc COVID-19 có 321 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 419 ca.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 134.248, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.365

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.180

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 104.703

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 12/8 có 01 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh đó là BN445 được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Đến nay đã có 400 bệnh nhân/880 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Tính đến chiều ngày 12/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 61 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2. Hiện còn 390 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

Đã có 17 ca tử vong đó là các bệnh nhân (BN496, BN426, BN429, BN524, BN475, BN499, BN428, BN437, BN651, BN718, BN456, BN430, BN737, BN436, BN52, BN832 và BN431).



Các trường hợp tử vong hầu hết là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối, Các trường hợp tử vong hầu hết là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi...

