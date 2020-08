Thêm 11 ca mắc COVID-19 mới, Hà Nội có bệnh nhân thứ 9 lây nhiễm trong cộng đồng

Chiều 16/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 thông tin về 11 ca mắc mới COVID-19, trong đó tại Đà Nẵng 8 ca, Hà Nội 1 ca và 02 trường hợp được cách ly ngay sau nhập cảnh. Việt Nam hiện có 962 bệnh nhân.

Bệnh nhân 952 (BN952): Nam, 57 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Bệnh nhân 953 (BN953): Nữ, 56 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Bệnh nhân 954 (BN954): Nữ, 2 tháng tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng. BN952-954 cùng nhà, tiếp xúc với BN897.

Bệnh nhân 955 (BN955): Nữ, 31 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN897.

Bệnh nhân 956 (BN956): Nữ, 40 tuổi, Sơn Trà, Đà Nẵng, tiếp xúc, BN680.

Bệnh nhân 957 (BN957): Nữ, 67 tuổi, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 958 (BN958): Nữ, 46 tuổi, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Người nhà chăm sóc bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Bệnh nhân 959 (BN959): Nữ, 24 tuổi, Hoằng Hóa, Thanh Hóa, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân 960 (BN960): Nữ, 66 tuổi, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Bệnh nhân 959-960 từ Nhật Bản về sân bay Cam Ranh ngày 05/8/2020 trên chuyến bay VJ7387, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại Trung tâm Giáo dục kiến thức quốc phòng - Đại học Nha Trang.

Bệnh nhân 961 (BN961): Nữ, 32 tuổi, Nhân viên y tế Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Đà Nẵng.

Đáng chú ý nhất là bệnh nhân 962 (BN962): Nam, 30 tuổi, Thanh Xuân, Hà Nội. Từng du lịch Đà Nẵng từ 20-22/7/2020.



Ngày 03/8/2020 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt 39 độ C đến khám bệnh tại Bệnh viện Thanh Nhàn, được lấy mẫu gửi CDC Hà Nội làm xét nghiệm lần 1, kết quả âm tính.

Ngày 15/8/2020 được lấy mẫu lần 2, kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Thanh Nhàn và CDC Hà Nội dương tính SARS-COV-2. Trường hợp này phức tạp, di chuyển nhiều, thời gian ủ bệnh lâu.

Tính đến 18h ngày 16/8: Việt Nam, có tổng cộng 962 ca mắc COVID-19, trong đó 336 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 626 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 486 ca.

Trong ngày 16/8, có nhiều bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. 7 bệnh nhận tại Trung tâm Y tế Hòa Vang: BN465 (nữ nhân viên y tế của Bệnh viện Đà Nẵng), BN489, BN509, BN668, BN691, BN707, BN795.



2 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN498; BN582 (đây là bệnh nhân rất nặng, 55 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Như vậy, đến thời điểm này có 456 bệnh nhân/962 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Chiếm 45,4% tổng số tổng số ca bệnh.

