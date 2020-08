Chiều 17/8: Ghi nhận 11 ca mắc COVID mới tại Đà Nẵng, Hải Dương và Hà Nội

Trong đó 11 ca cộng đồng (Đà Nẵng: 6, Hải Dương: 4 và Hà Nội: 1) và 1 ca nhập cảnh.Thông tin cụ thể của các bệnh nhân như sau:

CA BỆNH 956-968 VÀ 974-975 (BN965-968 và BN974-975) tại Đà Nẵng: có độ tuổi từ 33-59 tuổi, gồm: 3 ca là người nhà bệnh nhân, 1 ca là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1ca là bảo vệ tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 ca tại quận Thanh Khê, Đà Nẵng (tiếp tục điều tra).

CA BỆNH 969 (BN969) tại Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 25 tuổi, có địa chỉ tại Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, là F1 của BN962. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 1 (Đông Anh)

CA BỆNH 970-973(BN970-973) tại Hải Dương: có độ tuổi từ 13-41 tuổi, liên quan đến ổ dịch đường Ngô Quyền, Hải Dương (trước đó đã ghi nhận 5 ca tại ổ dịch này). Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

CA BỆNH 976 (BN976) được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hà Nội: Bệnh nhân nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Thạch Sơn, Thạch Thành, Thanh Hóa.

Ngày 29/7/2020, bệnh nhân từ Guinea Xích Đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6 và được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 1 (Đông Anh).

Sau xét nghiệm lần 3 đã có kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Tổng số ca mắc: 976

- Tính đến 18h ngày 17/8: Việt Nam có tổng cộng 639 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước.

- Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 499 ca.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 17/8: 12 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 107.642, trong đó:

Cách ly tập trung tại bệnh viện: 4.015

Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.948

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 78.679

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: 11 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh:

+ 6 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN435, BN455, BN571, BN610, BN611, BN712

+ 3 bệnh nhân tại Trung tâm y tế Hòa Vang: BN492, BN555, BN819

+ 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Lao Và Bệnh phổi Trà Vinh: BN559, BN560

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2: + Lần 1: 47 + Lần 2: 23 + Lần 3: 48

Số ca tử vong: 24 ca.

Số ca điều trị khỏi: 465 ca.

Tin tức COVID-19 ngày 17/8