Hai bệnh nhân COVID-19 tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương xuất viện, miền Bắc không còn ca bệnh nặng

Cụ thể, bệnh nhân 752 (BN752), nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội. BN752 có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng từ 24-26/7 cùng gia đình sau đó có triệu chứng nhiễm SARS-CoV-2.

Bệnh nhân nhập viện vào ngày 7/8. Trong thời gian điều trị, bệnh nhân đã 4 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 10/9, 11/9, 13/9, 15/9. Hiện tại bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Trường hợp thứ 2 là BN1044, nam, 62 tuổi, người Ấn Độ. Bệnh nhân nhập viện vào ngày 30/8. Qua điều trị, bệnh nhân đã có 3 lần âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, bệnh nhân tỉnh, không sốt, không ho, không khó thở, tim đều rõ, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.

Sau khi được công bố khỏi bệnh, các bệnh nhân vẫn sẽ tiếp tục được cách ly thêm 14 ngày, để theo dõi Sức Khỏe , cũng như phòng nguy cơ tái dương tính.

Tính từ khi đợt dịch mới bùng phát từ hôm 25/7, miền Bắc ghi nhận 4 ca COVID-19 nặng gồm BN1045, BN793, BN812 (nam, 63 tuổi, nhân viên giao pizza tại cửa hàng số 106 Trần Thái Tông) và BN867 (nam 63 tuổi, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương). Những người này đều có bệnh nền, từng phải thở máy và có tình trạng nhiễm trùng bội nhiễm các vi khuẩn khác ngoài SARS-CoV-2 rất nặng.

Sáng 17/9, theo tin từ BV Bệnh nhiệt đới Trung ương , đến thời điểm này, các bệnh nhân COVID-19 nặng điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đều đã ổn định sức khỏe, chỉ cần chờ đủ số lần xét nghiệm âm tính sẽ được công bố khỏi bệnh. Hiện toàn miền Bắc không còn bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị.

Tính đến nay, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Sau khoảng 1 tháng đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh mới xuất phát từ Đà Nẵng, Việt Nam đã bước vào ngày thứ 15 không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Theo Hà Ly/SKCĐ