Thông tin về 3 ca mắc COVID-19 mới nhập cảnh từ Uzbekistan

Thông tin cụ thể về 3 ca mắc COVID-19 mới chiều 17/9 được Bộ Y tế công bố gồm:

Bệnh nhân 1064 (BN1064): nam, 37 tuổi, có địa chỉ tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Bệnh nhân 1065 (BN1065): nam, 41 tuổi, có địa chỉ tại xã Tân Lập, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk.

Bệnh nhân 1066 (BN1066): nam, 38 tuổi, có địa chỉ tại xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 02/9/2020, cả 3 bệnh nhân trên từ Uzbekistan về sân bay Nội Bài trên chuyến bay CHSEJ3569. Ngày 03-04/9/2020, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả tất cả đều âm tính. Ngày 15-16/9/2020, các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và 3 trường hợp này cho kết quả dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới cơ sở Đông Anh.



- Tính đến 18h ngày 17/9: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 454

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 15.120

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 15.079.



Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cùng ngày cả nước có 6 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh gồm:

- 04 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm:

+ 02 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Huyện Hòa Vang: BN1010, BN1037

+ 02 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh: BN752, BN1044.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị còn có 14 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 7 ca âm tính lần 2 và 19 âm tính lần 3.



Số ca tử vong: 35 ca. Số ca điều trị khỏi: 940 ca.

