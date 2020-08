Chiều 18/8, thêm 4 ca mắc COVID-19 ở Đà Nẵng và 2 bệnh nhân nhập cảnh

Với việc ghi nhận thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, đến chiều 18/8, Việt Nam đã có tổng số 989 ca bệnh COVID-19.

Trong số này có tổng cộng 649 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 509 ca.

Thông tin về các bệnh nhân mới được ghi nhận chiều 18/8 như sau:

Bệnh nhân 984 (BN984) tại Khánh Hoà: là nam, 45 tuổi, có địa chỉ tại Phường Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngày 07/8, bệnh nhân từ Đài Loan về Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2849, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Khánh Hoà gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, kết quả xét nghiệm lần 2 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại (BN984) tại Khánh Hoà: là nam, 45 tuổi, có địa chỉ tại Phường Nghĩa Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Ngày 07/8, bệnh nhân từ Đài Loan về Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ2849, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Khánh Hoà gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, kết quả xét nghiệm lần 2 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hoà.

Bệnh nhân 985-988 (BN985-988) tại (BN985-988) tại Đà Nẵng : độ tuổi từ 30-65 tuổi, gồm 1 ca là người chăm bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng; 1 ca là tiểu thương chợ Đầu mối Hoà Cường, quận Hải Châu; 1 ca tại quận Hải Châu, 1 ca tại quận Hoà Vang (đang tiếp tục điều tra).

Bệnh nhân 989 (BN989) là nam, 35 tuổi, có địa chỉ tại Sơn Hoá, Tuyên Hoá, Quảng Bình. Ngày 29/7, bệnh nhân từ Guinea Xích Đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6, được cách ly ngay, lấy mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2



Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Đến nay, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 87.672, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 3.395

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.511

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 59.766

Trong ngày, cả nước có tổng số 53 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh gồm

19 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cở sở 2: BN364, BN527, BN528, BN529, BN530, BN531, BN532, BN533, BN534, BN535, BN538, BN539, BN540, BN541, BN542, BN543, BN545, BN546, BN670.

23 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang: BN457, BN490, BN505, BN554, BN584, BN586, BN606, BN633, BN657, BN686, BN690, BN694, BN724, BN726, BN732, BN733, BN734, BN735, BN757, BN766, BN770, BN784, BN825.



Quảng Nam có 11 bệnh nhân gồm: 5 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Quảng Nam: BN433, BN622, BN643, BN773, BN834. 6 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam: BN519, BN549, BN551, BN563, BN564, BN616

Đến thời điểm này cả nước có 520 bệnh nhân/989 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Tính đến chiều ngày 18/8, hiện có 35 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 35 ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 và 30 ca đã 3 lần âm tính.



Cùng ngày có 1 bệnh nhân COVI-19 tử vong là BN698, số ca tử vong trên cả nước là 25.

Theo Hà Ly/SKCĐ