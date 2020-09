5 bệnh nhân COVID-19 ở miền Bắc được xuất viện, trong đó có 2 ca nặng từng phải can thiệp ECMO

Ngày 22/9, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương công bố khỏi bệnh cho 5 bệnh nhân COVID-19 gồm: Bệnh nhân 794 (nam, 2 tuổi, xã Yên Định, huyện Sơn Động, Bắc Giang), bệnh nhân 751 (nam, 45 tuổi, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) và bệnh nhân 811 (nữ, 33 tuổi, xã Yên Định, huyện Sơn Động, Bắc Giang) và hai ca nặng nhất miền Bắc trong đợt dịch này là bệnh nhân 793 và bệnh nhân 1045.

Cụ thể, bệnh nhân 793 (nam, 58 tuổi, ở Bắc Giang), là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất miền Bắc trong giai đoạn mới. Bệnh nhân nhiễm COVID-19 sau chuyến du lịch Đà Nẵng cùng gia đình

Bệnh nhân 1045 rời hoa Hồi sức tích cực



Ngày 14/8, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nặng. Ông có bệnh nền tăng huyết áp, lại bội nhiễm thêm căn nguyên của các loại vi khuẩn khác ngoài SARS-CoV- 2 khiến bệnh nhanh diễn biến xấu.



Từ sáng 24/8, bệnh nhân phải chuyển từ thở máy không xâm nhập sang thở máy xâm nhập qua ống nội khí quản. Tổn thương phổi của bệnh nhân được đánh giá rất nặng và phức tạp. Có thời điểm chức năng phổi tổn thương tới 90%.



Ngày 26/8, bệnh nhân tiếp tục được chỉ định chạy ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo). May mắn, sau 4 ngày chạy ECMO, ông bắt đầu đáp ứng với thuốc điều trị và có tiến triển tốt hơn. Đến trưa 3/9, bệnh nhân được ngừng ECMO, chuyển sang thở máy xâm nhập, sau đó chuyển thở oxy kính.



Trường hợp nặng còn lại là bệnh nhân 1045 (nam, 72 tuổi, ở xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, Hải Dương). Ông khởi bệnh với sốt, đau đầu, mệt mỏi ngày 19/8 nhưng sau một thời gian đi nhiều bệnh viện khám không ra bệnh, đến ngày 30/8, bệnh nhân nhập viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại đây.

Ngày 1/9, kết quả từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương khẳng định người này dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.



Bác sĩ Phạm Văn Phúc - Khoa Hồi sức tích cực cho biết, ngay khi được chuyển từ địa phương lên Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân 1045 đã có tình trạng rất xấu. Thời điểm nhập viện, ông suy hô hấp nặng, phải lập tức đặt ống thở máy. Chưa kể, bệnh nhân cũng bội nhiễm thêm các vi khuẩn khác ngoài SARS-CoV-2.

Bệnh nhân được tiên lượng rất nặng vì cao tuổi, mắc bệnh nền như phì đại tiền liệt tuyến, thoát vị cột sống cổ. Ngày đầu, ông có nguy cơ phải chạy ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo), tuy nhiên sau đó đã đáp ứng tốt thở máy, tình trạng cải thiện.

Sau 8 ngày điều trị, thở máy xâm nhập, tình trạng phổi của bệnh nhân được cải thiện, chuyển hỗ trợ thở máy ở mức thấp, sau đó được cho thở oxy. Đến ngày 14/9, bệnh nhân đã có thể dừng thở oxy.



Thời điểm được công bố khỏi bệnh, bệnh nhân 793 và bệnh nhân 1045 đều có 3 lần liên tiếp âm tính SARS-CoV-2, đã có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường.

Trong giai đoạn mới của dịch Covid-19 (tính từ ngày 25/7 đến nay), miền Bắc ghi nhận 4 ca Covid-19 nặng. Ngoài bệnh nhân 1045, 793, còn có bệnh nhân 812 (nam, 63 tuổi, nhân viên giao pizza tại cửa hàng số 106 Trần Thái Tông) và bệnh nhân 867 (nam 63 tuổi, xã Tân Hồng, huyện Bình Giang, Hải Dương).



Trong số các ca bệnh nặng tại miền Bắc hiện chỉ còn bệnh nhân 867 đã ổn định, không còn các triệu chứng tuy nhiên vẫn đang chờ đủ số lần âm tính SARS-CoV-2.

Theo Hà Ly/SKCĐ