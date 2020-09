5 người Việt Nam từ Pháp về nước mắc COVID-19, đã chữa khỏi cho 999 bệnh nhân

Bệnh nhân 1070 (BN1070): Nữ, SN 1993, có địa chỉ tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân 1071 (BN1071): Nữ, SN 1986, có địa chỉ tại xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân 1072 (BN1072): Nam, SN 1988, có địa chỉ tại phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân 1073 (BN1073): Nam, SN 1995, có địa chỉ tại phường Thanh Tuyền, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Bệnh nhân 1074 (BN1074): Nam, SN 1987, có địa chỉ tại xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Tính đến 18h ngày 27/9, Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay là 551 ca.



Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đến nay Việt Nam đã chữa khỏi cho 999 bệnh nhân nhiễm COVOD-19, ghi nhận ca tử vong thứ 35. Cả nước chỉ còn 40 bệnh nhân đang điều trị, trong đó đã có 19 người âm tính với SARS-CoV-2, còn 21 bệnh nhân dương tính.

