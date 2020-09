Chiều 8/9 ghi nhận thêm 5 ca mắc COVID-19 nhập cảnh, cách ly 14 trường hợp F0 về từ Army Games

Chiều 8/9 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông tin về 5 ca mắc COVID-19 mới đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ và Tây Ninh.

Bệnh nhân 1050 (BN1050): Nữ, 51 tuổi, có địa chỉ tại Xuân Phương, Song Cầu, Phú Yên. Bệnh nhân 1051 (BN1051): Nữ, 28 tuổi, có địa chỉ tại Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội.

Hai bệnh nhân 1050-1051 ngày 06/9/2020 từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh tại khu cách ly của Thành phố Cần Thơ.



Một ngày sau, hai mẫu bệnh phẩm của hai người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thành phố Cần Thơ.

Bệnh nhân 1052 (BN1052): Nam, 35 tuổi. Bệnh nhân 1053 (BN1053): Nam, 2 tuổi (con của BN1052).

Cả hai trường hợp này có địa chỉ ở thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ngày 26/8/2020, các bệnh nhân nhập cảnh về Tây Ninh, được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh ngay sau khi nhập cảnh.

Ngày 29/8/2020, các bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính. Ngày 07/9/2020 cả hai được lấy mẫu lần 2, xét nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 1054 (BN1054): Nữ, 26 tuổi, có địa chỉ tại phường Vạn Thắng, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bệnh nhân nhập cảnh về Tây Ninh hôm 25/8, được cách ly tập trung tại Trường trung cấp kinh tế kỹ thuật tỉnh Tây Ninh.

Ngày 26/8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 kết quả âm tính. Ngày 07/9/2020 được lấy mẫu lần 2, xét nghiệm tại Viện Pasteur TP.HCM kết quả dương tính với SARS-CoV-2. BN1052-1054 hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Như vậy đến nay Việt Nam có tổng số 1054 bệnh nhân COVID-19. Trong đó có 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, riêng số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị- Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, cùng ngày có 14 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh bao gồm:

4 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN617, BN493, BN497, BN703. 4 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam: BN644, BN645, BN859, BN934. 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương: BN907, BN970, BN993. 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Khánh Hòa: BN789, BN900. 1 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2: BN477

Sau khi xuất viện, tất cả các bệnh nhân trên sẽ tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định của Bộ Y tế và được các cơ sở y tế giám sát Sức Khỏe . Đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 868 bệnh nhân bệnh nhân COVID-19/ 1.054 ca mắc.

Hiện có 5 trường hợp có tiên lượng rất nặng và 1 trường hợp tiên lượng tử vong. Đến thời điểm này số ca tử vong ở nước ta là 35 ca.



Chiều 8/9, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội, ông Hoàng Đức Hạnh – Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Quân Y tổ chức đón, vận chuyển cách ly cho đoàn thể thao của quân đội dự Army Games từ Liên Bang Nga về Hà Nội.

Trong đó, 14 trường hợp F0 và 11 trường hợp F1 đã được chuyển đến cách ly, điều trị tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2. 22 chuyên gia và cán bộ Đại sứ quán Nga được chuyển đến cách ly tại khách sạn Crowne Plaza West Hanoi.

187 thành viên đoàn thể thao, học viên và nhân viên Văn phòng Chính phủ được chuyển đến cách ly tại trường Quân sự - Bộ Tư lệnh Thủ đô.

