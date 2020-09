Thêm 5 bệnh nhân COVID-19 ở Quảng Nam và Đăk Lăk xuất viện

Các bệnh nhân gồm BN 717 (SN 1976, trú tổ 11, khối phố Xuyên Tây, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên), BN 729 (SN 1969, trú xã Bình Dương , huyện Thăng Bình), BN 982 (SN 1930, trú thôn Quan Hiện, xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn) và BN 883 (SN 1937, trú phường Thanh Hà, TP Hội An). Các bệnh nhân này có 3-4 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Ba người xuất viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam sáng 9/9



Trong số họ, có bệnh nhân 883, 83 tuổi, mắc nhiều bệnh lý nền phải điều trị hồi sức tích cực nên dù đã khỏi COVID-19 vẫn tiếp tục ở lại viện. Ba người còn lại xuất viện, cách ly tại nơi cư trú trong 14 ngày dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương. Trong thời gian này, họ được xét nghiệm thêm hai lần trước khi hòa nhập cộng đồng.



Đến nay Quảng Nam điều trị khỏi 72 bệnh nhân COVID-19, một ca tái dương tính sau khi xuất viện. Trong số 22 ca bệnh đang điều trị có 5 ca chuyển Bệnh viện Trung ương Huế đến nay tử vong ba người, hai người khỏi bệnh.

Cùng ngày tại Đăk Lăk, có một trường hợp được công bố khỏi bệnh là bệnh nhân 602, nam, 14 tuổi, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi được hơn 1 tháng.

Bệnh nhân 602 được trao giấy xuất viện sáng 9/9



Hiện Bệnh viện Lao và bệnh Phổi còn điều trị một ca, là bệnh nhân 448, nữ, hiện đã ba lần âm tính. Trước đó, ngày 26/8 một bệnh nhân nữ sau 6 lần liên tiếp âm tính với SARS-CoV-2 được Bệnh viện Lao và bệnh phổi Đăk Lăk cho xuất viện.

Đăk Lăk có 3 ca mắc COVID-19 vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, đều có yếu tố dịch tễ liên quan Đà Nẵng. TP Buôn Ma Thuột phải cách ly xã hội 14 ngày, phong tỏa bốn khu phố.