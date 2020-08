Cảm động nét chữa nguệch ngoạc của bệnh nhân 582 dành tặng bác sĩ sau khi trở về từ 'cõi chết'

Sáng 16/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng đã chữa khỏi COVID-19 cho bệnh nhân 582 - người từng được tiên lượng rất nặng. Từ một ca bệnh cực nặng, nhờ sự nỗ lực của các y bác sĩ mà bệnh nhân thoát khỏi "tử thần".

BN 582 tên N.T.K.D, 55 tuổi, giáo viên trú P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, Đà Nẵng nhập viện điều trị ngày 31/7 tại Khoa Y học nhiệt đới Bệnh viện Đà Nẵng với các bệnh lý nền như tăng huyết áp, suy tim, thiếu máu cục bộ và suy hô hấp



Chỉ hai ngày sau, bệnh nhân có tổn thương phổi cộng thêm tuổi cao bệnh nền nặng suy giảm miễn dịch, được tiên lượng không có nhiều hy vọng.

Bệnh nhân 582 từng được tiên lượng rất nặng đã được chữa khỏi COVID-19



Đến ngày 2/8, tình trạng tổn thương phổi của bệnh nhândiễn tiến nhanh, phải tiến hành ECMO (tim phổi nhân tạo), đồng thời lọc máu. Đồng thời các bác sĩ phải điều trị tổn thương tim trên bệnh lý nền của tăng huyết áp, suy tim.



Can thiệp ECMO được 4 ngày, tình trạng bệnh nhân cải thiện khá quan, các thông số ô xy máu cải thiện, huyết áp ổn định hơn. Bệnh nhân được chuyển đến khu hồi sức tích cực dành cho bệnh nhân COVID-19 tại BV Phổi Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.



Đến ngày 5/8 sau khi được cai ECMO bệnh nhân tiếp tục được lọc máu, thay huyết tương từ người hiến tặng, các chỉ số đã có sự điều chỉnh theo hướng tích cực.



Kể từ đó, bệnh nhân đã có 5 lần xét nghiệm âm tính với COVID-19 vào các ngày 8, 10, 13, 14 và 16/8. Sau khi được điều trị khỏi COVID-19, BN 582 được chuyển đến khu riêng biệt để tiếp tục theo dõi tình trạng hồi phục, tránh tình trạng lây nhiễm chéo trong khu vực điều trị.

Dòng chữ cảm ơn bệnh nhân 582 viết tặng các bác sĩ

Theo bác sĩ Trần Thanh Linh - Phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy - người đang chịu trách nhiệm chính kíp điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nặng tại đây, có nhiều thời điểm, tình trạng tổn thương phổi của bệnh nhân tưởng chừng như không cứu nổi. "Nhưng anh em đã chấp nhận tất cả các nguy cơ, ở bên cạnh bệnh nhân thường xuyên, phải kết hợp vật lý trị liệu, hút đàm nhớt... để cứu bệnh nhân".

Sau khi thoát "cửa tử", bệnh nhân vẫn phải tiếp tục điều trị các bệnh lý nền, đặc biệt tổn thương phổi. Mới hồi phục và vẫn còn nằm trên giường bệnh, bệnh nhân yêu cầu được cầm bút để ghi lời cảm ơn đến những ân nhân cứu sống mình.

Những ca bệnh nặng được cứu sống như BN582 có ý nghĩa như tiếp thêm động lực, niềm tin cho đội ngũ y bác sĩ nỗ lực cứu sống người bệnh. “Đây là kết quả của sự phối hợp ăn ý, hiệu quả của các ê kíp bác sĩ từ BV Phổi Đà Nẵng, BV Đà Nẵng, BV Chợ Rẫy TP.HCM, sự hỗ trợ, chỉ đạo tuyến kịp thời từ Bộ Y tế và các chuyên gia đầu ngành. Chúng tôi hy vọng, những BN nhiễm Covid-19 có bệnh lý nền nặng tại Đà Nẵng sẽ được điều trị khỏi trong thời gian sớm nhất”, bác sĩ Linh cho biết.

Trước đó sáng 16/8, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng cũng làm thủ tục ra viện cho bệnh nhân số 615 (27 tuổi, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu), được điều trị từ ngày 2/8.

Đến nay, tại Đà Nẵng đã có tổng số 36 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi bệnh và cho ra viện, với kết quả xét nghiệm 3 - 5 lần âm tính.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ