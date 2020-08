Thêm 5 ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng, là tiểu thương và quản lý tại các khu chợ

Hiện Việt Nam có 1014 bệnh nhân. Trong đó có tổng cộng 672 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 527 ca.

Thông tin về các ca mắc mới: 05 ca mắc mới (BN1010-1014): tại Đà Nẵng

Bệnh nhân 1010 (BN1010) là nam, 52 tuổi, có địa chỉ tại phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, có tiếp xúc gần với BN958.

Chợ Tân Lập bị phong tỏa vì có tiểu thương mắc COVID-19

Bệnh nhân 1011 (BN1011) là nữ, 38 tuổi, có địa chỉ tại phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là tiểu thương tại chợ Tân Lập (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Bệnh nhân 1012 (BN1012) là nữ, 69 tuổi, có địa chỉ tại phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, là tiểu thương tại chợ Siêu thị (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Bệnh nhân 1013 (BN1013) là nữ, 51 tuổi, có địa chỉ tại phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng, là tiểu thương tại chợ Siêu thị (phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng).

Về tình hình điều trị cho các bệnh nhân, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày có 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Trung tâm y tế Hòa Vang- TP Đà Nẵng, bao gồm: BN491, BN 502, BN 569, BN 578, BN 639, BN 640, BN 656, BN 658, BN 727, BN 805, BN 806, BN 810, BN 885, BN 920, BN 937, BN938

Báo cáo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 chiều ngày 21/8, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, thành phố đã triển khai các biện pháp đúng đắn, đồng bộ, kịp thời, tiến tới sẽ khống chế được dịch vào cuối tháng 8.



Hiện công suất xét nghiệm COVID-19 của ngành y tế Thành phố đạt khoảng 13.000 mẫu/ngày. Kể từ ngày 25/7 đến nay, đã xét nghiệm 171.000 mẫu, xấp xỉ 1/3 số xét nghiệm cả nước. Có được điều này là nhờ tăng số lượng các cơ sở xét nghiệm và áp dụng phương pháp xét nghiệm gộp nhóm. "Năng lực xét nghiệm chính là "chìa khóa" giúp TP. Đà Nẵng "đón đầu", "ngăn chặn" việc lây nhiễm dịch", ông Thơ nhận định.

Như vậy, đến chiều 22/8, cả nước có 563 bệnh nhân/1014 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Tong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 41 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 62 ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 và 35 ca âm tính lần 3. Số ca tử vong: 25 ca.

