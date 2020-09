Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại Đà Nẵng xuất viện sau 19 lần xét nghiệm

Bệnh nhân 936, trú phường Bình Thuận, quận Hải Châu được phát hiện kết quả dương tính với SARS-CoV-2 hôm 15/8. Trong 39 ngày điều trị tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm 19 lần.

Tại thời điểm xuất viện, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần, Sức Khỏe ổn định. Sau khi xuất viện, bệnh nhân tiếp tục cách ly 14 ngày tại nhà theo quy định.



Chia sẻ trong ngày xuất viện, bệnh nhân 936 xúc động nói, trong suốt hơn 1 tháng điều trị, ông nhận được sự quan tâm rất lớn từ các y, bác sĩ tại Bệnh viện dã chiến Hoà Vang.

Bệnh nhân 936 được công bố khỏi bệnh



Bác sĩ Đặng Công Quýt, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, cho biết bệnh nhân này có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường, động mạch vành, tăng mỡ máu. Thời gian nằm viện lâu nên bệnh nhân tâm lý bất ổn, mất ngủ triền miên. Bệnh nhân đã được xét nghiệm SARS-CoV-2 liên tục và đủ điều kiện công bố khỏi bệnh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.



Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, cho hay bệnh nhân 936 xuất viện là niềm vui lớn đối với ngành y tế Đà Nẵng và người dân thành phố. Hôm nay cũng tròn hai tháng Đà Nẵng chiến đấu với dịch bệnh.



Đây cũng là bệnh nhân COVID-19 cuối cùng của thành phố. Tính đến nay, Đà Nẵng đã 26 không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng và là ngày thứ 24 không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 mới (tính từ ca bệnh 1040).



Người đứng đầu ngành Y tế Đà Nẵng nhận định, trong phòng, chống dịch Người đứng đầu ngành Y tế Đà Nẵng nhận định, trong phòng, chống dịch COVID-19 thì việc điều trị bệnh nhân là nhiệm vụ rất là quan trọng. Trong thời điểm chúng ta bị áp lực rất lớn là phong tỏa Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, Bệnh viện Phổi đã đóng góp vai trò rất cho ngành trong điều trị bệnh nhân COVID-19.



"Mục tiêu của chúng tôi làm thế nào để bệnh nhân khỏi bệnh, nhất là những ca có bệnh nền được điều trị khỏi thì chúng tôi thực sự rất mừng”, bà Yến nói.



Có được kết quả ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực và tập hợp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là quyết định về nguồn nhân lực với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia Bộ Y tế tỉnh bạn.... Nhờ đó, trong thời gian ngắn Trung tâm y tế huyện Hòa Vang từ một Có được kết quả ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực và tập hợp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là quyết định về nguồn nhân lực với sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia Bộ Y tế tỉnh bạn.... Nhờ đó, trong thời gian ngắn Trung tâm y tế huyện Hòa Vang từ một cơ sở y tế hạng 3 được xây dựng thành Bệnh viện dã chiến đủ sức điều trị cho các ca bệnh nặng.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ