Chiều 25/8 ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới ở Đà Nẵng

Thông tin về các ca mắc mới 07 ca (BN1023-1029) ghi nhận tại Đà Nẵng. Cụ thể:

Bệnh nhân 1023 (BN1023): Nam, 20 tuổi, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Bệnh nhân 1024 (BN1024): Nữ, 16 tuổi, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng.

Hai bệnh nhân này được lấy mẫu ngày 24/8/2020 tại khu vực đang được phong tỏa thuộc phường Hòa Tiến, quận Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Khu vực này trước đó đã ghi nhận nhiều ca mắc COVID-19.

Khu vực phong tỏa tại thôn Yến Niê, xã Hòa Tiến

Bệnh nhân 1025 (BN1025): Nam, 70 tuổi, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Bệnh nhân 1026 (BN1026): Nữ, 21 tuổi, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Bệnh nhân 1027 (BN1027): Nam, 43 tuổi, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Bệnh nhân 1028 (BN1028): Nữ, 20 tuổi, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Bệnh nhân 1029 (BN1029): Nữ, 46 tuổi, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Tính đến 18h ngày 25/8: Việt Nam có 687 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó có 547 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 04 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, bao gồm: BN468 và BN919 ở Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang; BN566 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình và BN787 tại Trung tâm Y tế Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Như vậy, đến thời điểm này đã có 592 bệnh nhân/1029 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị có 52 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 67 ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 và 37 ca âm tính lần 3. Đến thời điểm này, số ca tử vong ở nước ta là 27 trường hợp.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày