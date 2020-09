Sản phụ từng sinh con khi nhiễm COVID-19 có xét nghiệm tái dương tính sau 14 ngày xuất viện

Ngày 8/9, bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh, Bệnh viện dã chiến Hòa Vang thông tin về trường hợp bệnh nhân 569 tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau 14 ngày cách ly.

Bệnh nhân 569 tên N.T.N.A., 35 tuổi, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng được phát hiện nhiễm COVID-19 hồi đầu tháng 8, khi mang thai 35 tuần. Chị A. là 1 trong 2 thai phụ đầu tiên được ghi nhận nhiễm COVID-19 ở nước ta.

Hai mẹ con sản phụ xuất viện ngày 22/8



Ngày 15/8 vừa qua, sản phụ được can thiệp mổ lấy thai chủ động tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang trong thời gian điều trị COVID-19. Lúc này thai nhi đã được 37 tuần.



Sau mổ Sau mổ Sức Khỏe hai mẹ con sản phụ ổn định và được xuất viện ngày 22/8, sau nhiều lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.



Ngay khi bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại, cả hai mẹ con bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện dã chiến Hòa Vang để theo dõi và cách ly theo quy định. Hiện sức khỏe của hai mẹ con ổn định.

Các bác sĩ mổ lấy thai cho bệnh nhân hôm 15/8



Bác sĩ Vĩnh cho biết, kết quả lấy mẫu xét nghiệm được bệnh viện thực hiện ngày hôm qua (7/9) là âm tính với virus SARS-CoV-2. "Có thể dương tính là do lấy mẫu trúng xác virus. Bệnh viện sẽ tiếp tục lấy mẫu liên tiếp trong ba ngày, nếu âm tính sẽ cho xuất viện", bác sĩ Vĩnh nói.



Trước đó, Đà Nẵng cũng ghi nhận một trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi xuất viện. Đó là bệnh nhân 424 (nữ, 58 tuổi) là hộ lý tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc Bệnh viện Đà Nẵng.



Bệnh nhân được phát hiện mắc COVID-19 ngày 27/7. Sau đó được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Ngày 10/8, bệnh nhân được xuất viện sau ba lần âm tính với virus SARS-CoV-2 và cách ly tại nhà theo quy định.



Ngày 24/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần cuối bằng phương pháp PCR trước khi kết thúc thời gian cách ly theo quy định thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 25/8, bệnh nhân được lấy máu xét nghiệm theo phương pháp Elisa và cho kết quả tương tự.



Ngày 27/8, bệnh nhân này tiếp tục được lấy mẫu dịch hầu họng và xét nghiệm theo phương pháp RT-PCR cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào sáng 28/8.

