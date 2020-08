Khẩn: Đà Nẵng tìm người tiếp xúc với chủ quán cà phê nhiễm COVID-19, từng đến 2 khu chợ mua hàng

Sáng 24/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng thông tin nhanh về một trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 mới đây. Đó là bà N.T.B (SN 1952, ngụ đường Hồ Huấn Nghiệp, phường Mỹ An , Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân là chủ quán cà phê kinh doanh tại nhà.

Điều tra sơ bộ về lịch trình bệnh nhân cho hay, khoảng 8 giờ ngày 19/8 bệnh nhân đi chợ Bắc Mỹ An (địa chỉ Nguyễn Bá Lân, Bắc Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) mua cá, rau (không nhớ quầy).

Chợ Tân Lập đã bị phong tỏa vì 1 tiểu thương mắc COVID-19



Từ 8 giờ đến 8 giờ 20 ngày 23/8, bà B. đi chợ Hà Thân (địa chỉ 1 Triệu Việt Vương, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà). Tại chợ và có ghé mua nắp nhựa tại quầy cô Cho, mua trà tại quầy cô Mười, cô Bảy.

Sở Y tế TP Đà Nẵng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có tiếp xúc, nói chuyện, trao đổi, mua bán với bà B. tại chợ Hà Thân và chợ Bắc Mỹ An (địa chỉ nhà số 16 Hồ Huấn Nghiệp) hoặc tại các khu vực khác trong thời gian từ ngày 19 đến 24/8 lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.



Trước đó từ ngày 22/8, TP Đà Nẵng đã phong tỏa chợ Tân Lập và Siêu Thị (ở quận Thanh Khê) sau khi phát hiện 3 ca mắc COVID-19 là tiểu thương tại đây.



Cụ thể, tại chợ Siêu Thị phát hiện 2 tiểu thương mắc COVID-19. Đó là T.T.S. (69 tuổi, trú ở đường Đỗ Quang, quận Thanh Khê) buôn bán gia vị được xác định là bệnh nhân 1012 và H.T.L.T. (51 tuổi, trú đường Hoàng Tích Trí, quận Hải Châu) buôn bán hải sản trong chợ là bệnh nhân 1013.

Còn tại chợ Tân Lập xác định có bà T.T.M.H. (bán mắm tại lô 97 Chợ Tân Lập) mắc COVID-19 là bệnh nhân 1011.





