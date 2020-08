Sáng 22/8, không có ca bệnh mới, Đà Nẵng tìm người từng đến khu chợ có 3 người mắc COVID-19

6h ngày 22/8, không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới nào. Tổng số ca bệnh trên cả nước vẫn là 1009, trong đó có tổng cộng 667 ca mắc do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 527 ca.

Đến thời điểm này, có 547/1009 bệnh nhân ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Tính đến sáng ngày 22/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị có 41 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 62 ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2và 35 ca âm tính lần 3.

Thông tin mới nhất về tình hình dịch COVID-19 Đà Nẵng hôm nay, sáng 22/8, Sở Y tế TP Đà Nẵng ra thông báo khẩn tìm người từng tiếp xúc với các tiểu thương vừa được xác định là nhiễm COVID-19 ở các khu chợ Tân Lập - đường Phạm Văn Nghị - phường Thạc Gián và chợ Siêu thị - đường Võ Văn Tần - phường Chính Gián (quận Thanh Khê).

Cụ thể, đó là T.T.M.H (SN 1982, ngụ đường Phan Thanh, quận Thanh Khê, là tiểu thương bán mắm tại Lô 97 chợ Tân Lập); T.T.S (SN 1951, ngụ đường Đỗ Quang, quận Thanh Khê, là tiểu thương bán gia vị tại Lô 82 chợ Siêu thị); H.T.L.T (SN 1969, ngụ đường,Hoàng Tích Trí, quận Hải Châu, là tiểu thương bán hải sản tại Lô 290 chợ Siêu thị).

Sở Y tế TP Đà Nẵng đề nghị, các tổ chức, các nhân có tiếp xúc, mua bán, trao đổi hàng hóa với 3 tiểu thương nói trên hoặc có đến khu vực xung quanh Lô 97 chợ Tân Lập; Lô 82 và Lô 290 chợ Siêu thị trong thời gian từ ngày 19 đến ngày 21/8 thì lập tức liên hệ với Trung tâm Y tế quận, huyện nơi sinh sống để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Liên hệ với các trung tâm y tế quận huyện qua số đường dây nóng như sau:

1. TTYT quận Hải Châu 0868.523.295

2. TTYT quận Thanh Khê 0868.523.285



3. TTYT quận Sơn Trà 0868.523.283

4. TTYT quận Liên Chiểu 0868.523.284

5. TTYT quận Cẩm Lệ 0868.523.297

6. TTYT quận Ngũ Hành Sơn 0777.487.863

7. TTYT huyện Hoà Vang 0911.517.709

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày