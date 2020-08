Bệnh nhân 812 ở cửa hàng pizza Hà Nội phải thở máy, Bệnh viện Bạch Mai bác tin có ca mắc COVID-19

Sáng 13/8, thông tin từ Tiểu Ban điều trị (thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19), trong số 374 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, hiện có 15 trường hợp nặng. Các bệnh nhân nặng tập trung tại Bệnh viện T.Ư Huế cơ sở 2 (5 ca), Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (4 ca), Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Đà Nẵng (5 ca), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư cơ sở 2, Hà Nội (1 ca).

Nhân viên giao pizza tiên lượng nặng

Tại Hà Nội, bệnh nhân 812 (63 tuổi, trú tại P.Phú Diễn, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội), là người giao hàng của cửa hàng Pizza trên phố Trần Thái Tông, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) có diễn biến nặng. Đây là trường hợp lây bệnh do tiếp xúc gần với bệnh nhân 447 (ca mắc đầu tiên ở Hà Nội nhiễm bệnh sau khi du lịch Đà Nẵng).



Theo điều tra dịch tễ, bệnh nhân 812 đã tiếp xúc với bệnh nhân 447 trong 9 ngày, từ 16 - 24/7, trong đó có 2 ngày 23, 24/7 là thời điểm bệnh nhân 447 có triệu chứng và vẫn đi làm.

Khu sàng lọc dành cho các bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ tại Bệnh viện Bạch Mai



Bệnh nhân 812 được đưa vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 với diễn biến tăng nặng nhanh, phải thở máy không xâm nhập. Được biết bệnh nhân đã âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 nhưng các bác sĩ tiên lượng nặng.

CDC Hà Nội đánh giá, trường hợp bệnh nhân 812 là thế hệ lây nhiễm thứ 2 liên quan đến bệnh nhân từ Đà Nẵng trở về, bệnh nhân 447 là thế hệ thứ nhất.

Bệnh viện Bạch Mai bác tin đồn ca nhiễm COVID-19



Tối 12/8, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chính thức lên tiếng bác tin đồn có ca nhiễm COVID-19 trong bệnh viện này. "Tính đến thời điểm 19 giờ ngày 12/8, tại Tối 12/8, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chính thức lên tiếng bác tin đồn có ca nhiễm COVID-19 trong bệnh viện này. "Tính đến thời điểm 19 giờ ngày 12/8, tại Bệnh viện Bạch Mai không có trường hợp nào dương tính với SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19", đại diện bệnh viện khẳng định.

Bệnh viện này cho biết đã thiết lập hệ thống kiểm soát rất chặt chẽ tất cả những người ra vào bệnh viện, bao gồm: khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và đeo khẩu trang đầy đủ...

Toàn bộ cán bộ nhân viên, người bệnh, người nhà người bệnh đều phải thực hiện tốt các quy định phòng dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, sát khuẩn bề mặt…



Bệnh viện đã bố trí một khu riêng biệt (cạnh cổng số 2 của bệnh viện) để sàng lọc với người có các triệu chứng nghi ngờ hay dấu hiệu dịch tễ.



Ngoài ra, tất cả các khoa/phòng trong bệnh viện đều có phòng cách ly dành cho các bệnh nhân có dấu hiệu nghi ngờ trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, tránh bệnh nhân di chuyển gây hiện tượng lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

