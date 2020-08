Quận Bắc Từ Liêm theo dõi 2 trường hợp có triệu chứng giống COVID-19, từng du lịch Đà Nẵng

Hai người bị sốt, từng đi du lịch Đà Nẵng về

Tại cuộc họp ban chỉ đạo công tác phòng chống COVID-19 thành phố Hà Nội chiều 10/8, đại diện quận Bắc Từ Liêm cho biết từ ngày 16/7 đến nay trên địa bàn quận phát hiện 15 trường hợp có triệu chứng giống COVID-19, trong đó hai ca mới tại Xuân Đỉnh và Minh Khai.



Cụ thể, trường hợp thứ nhất là người phụ nữ, 47 tuổi, trú phường Xuân Đỉnh, đi Đà Nẵng từ ngày 14 đến 19/7, sau đó trở về địa phương. Ngày 9/8, bà số 38,3 độ C, đau họng, có bệnh nền, hiện đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Phong tỏa con ngõ ở phối Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm vì ca mắc COVID-19



Trường hợp thứ hai là nam, 30 tuổi, trú phường Minh Khai. Từ 19 đến 23/7, người này từ Đà Nẵng trở về. Ngày 6/8, anh này có biểu hiện sốt 38 độ C, có đi khám tại Trường hợp thứ hai là nam, 30 tuổi, trú phường Minh Khai. Từ 19 đến 23/7, người này từ Đà Nẵng trở về. Ngày 6/8, anh này có biểu hiện sốt 38 độ C, có đi khám tại Bệnh viện y học cổ truyền , được chẩn đoán bị thuỷ đậu, được kê đơn và điều trị tại nhà.



Ngày 10/8, anh tiếp tục sốt 39 độ C, đã được lấy mẫu và cách ly tại Bệnh viện Hà Đông.



Tính đến chiều 10/8, quận Bắc Từ Liêm ghi nhận hai ca mắc COVID-19 mới là "bệnh nhân 714 và 812". Hiện đã xác nhận 30 F1 và 316 F2 của hai trường hợp này.



Ca bệnh 812 có 4 F1 (gồm vợ và các con) hiện cách ly tại trường Cao đẳng Công nghệ; phát hiện thêm 2 F2, một tại Phúc Diễn và một tại Cổ Nhuế.



Trong khi đó, bệnh nhân 714 có 15 F1, 198 F2. 88 trường hợp sinh sống tại khu vực bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính (gồm 5 F1 và một ca nghi ngờ).



Tính đến 15h ngày 10/8, quận này đã rà soát được 5.560 trường hợp từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi về địa phương từ 1/7. Quá trình lấy mẫu xét nghiệm cho 3.664 mẫu xét nghiệm kết quả âm tính; 1.045 người vẫn đang cách ly.

Đã có nhân viên y tế tại miền Bắc nhiễm bệnh



Cũng tại cuộc họp, ông Trương Quang Việt, Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội cho biết, dù Hà Nội mới ghi nhận 9 trường hợp mắc bệnh nhưng nguy cơ lây lan dịch bệnh ở các tỉnh phía Bắc hiện nay là rất lớn.

Ông Việt cho biết, qua hệ thống thông tin giữa CDC các đơn vị trong khu vực, có thể đã có nhân viên y tế ở các bệnh viện khu vực này có dấu hiệu lây nhiễm.



Ông Việt tiết lộ, "Thông tin ban đầu, có thể có trường hợp là nhân viên y tế ở Bệnh viện Đa khoa ở Hải Dương đang có nguy cơ lây nhiễm. Cụ thể thông tin sẽ được CDC và Bộ Y tế thông tin sau".

