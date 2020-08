3 người trong một nhà ở Hải Dương mắc COVID-19, từng liên hoan tại nhà hàng Thế giới bò tươi

Bệnh nhân 977 là bà N.T. P. H. (46 tuổi, Khu 12B, phường Bình Hàn, TP. Hải Dương là mẹ của bệnh nhân 971. Bà làm nội trợ ở nhà. Bệnh nhân này là mẹ bệnh nhân 971 và là vợ bệnh nhân 978. Hàng ngày, bệnh nhân đi chợ mua đồ nấu ăn, hay mua của nhà chị Mai bán thịt ở chợ Hồ Máy Sứ.

Ngày 13/8, khi nghe thông tin về ổ dịch tại 36 Ngô Quyền, bệnh nhân đã đến Trạm Y tế phường Bình Hàn khai báo y tế sau đó về nhà tự cách ly ở nhà cùng với cả nhà.

Nhà hàng thế giới bò tươi là ổ dịch COVID-19 lớn nhất tỉnh Hải Dương



Bệnh nhân 978 là ông T. Đ. P., 46 tuổi, Khu 12 – Bình Hàn – TP. Hải Dương, là chồng bệnh nhân 977 và là bố bệnh nhân 971. Bệnh nhân là Giám đốc Công ty CP Đầu tư cơ giới Phúc Tân.

Ngày 28/7, cả gia đình và nhân viên của công ty (khoảng 18 người) đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở số 36 Ngô Quyền.

Các ngày từ 29/7 đến 8/8, ông làm việc tại công ty, không đi đâu xa, ít tiếp xúc với nhân viên, chỉ thường xuyên tiếp xúc với 2 nhân viên bảo vệ tại công ty.

8 giờ ngày 9/8, bệnh nhân đi đám cưới nhà bà Len - Lai ở thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh (Bình Giang). Tại đây bệnh nhân ngồi cùng với anh Thông, anh Giang, anh Tuyến, đều ở huyện Bình Giang. Đến 9 giờ, bệnh nhân đi ô tô riêng về nhà, cả ngày không đi đâu.

Các ngày từ 10 - 12/8, ông đi làm nhưng không tiếp xúc với ai (chỉ xuống công trường ngồi trên xe ô tô quan sát công nhân làm việc).

Trước đó vào chiều 17/8, bệnh nhân 971 được xác nhận là em T.Đ.P (2006) là học sinh THCS, trú tại khu 12, phường Bình Hàn. Từ ngày 25/6, bệnh nhân được nghỉ hè nên ở nhà không đi đâu xa.



18h30 ngày 28/7, em cùng cả gia đình và 18 nhân viên công ty của bố đi ăn tại nhà hàng Thế giới bò tươi. Khi ăn xong cả nhà cùng một số nhân viên công ty đi hát tại Vườn sinh thái Thanh Bình đến khoảng 21h30 về nhà.



Từ ngày 1/8 đến 9/8, BN971 đi học thêm tại nhà cô giáo Ng. (phường Phạm Ngũ Lão). Trong các ngày 10/8-13/8, bệnh nhân không đi đâu.



Sau khi nghe được thông báo về điều tra dịch tễ, BN971 cùng gia đình đến Trạm Y tế phường Bình Hàn khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà từ 13/8/2020. Trong quá trình tự cách ly, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm dương tính COVID-19. Qua điều tra, xác định được 42 trường hợp F1 tiếp xúc với BN971.

Đến chiều 17/8, sau khi công bố thêm các ca bệnh mới, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết

định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa điểm:



- Khu phố Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương (đoạn từ số nhà 98 đến ngã tư tiếp giáp đường Thanh Bình), bao gồm các phần đường và các ngõ lân cận sau:

Phố Trần Nguyên Đán cắt qua đường Nguyễn Văn Linh, từ số nhà 71 đến số nhà 113; ngõ 166 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 31; ngõ 186 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 6; ngõ 237 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 28; ngõ 253 từ đầu đường Nguyễn Văn Linh đến số nhà 7.

- Khu phố Ngô Quyền (đoạn từ số nhà 154 đến số nhà 210), phường Tân Bình, thành phố Hải Dương;

- Toàn bộ Ngõ 64 phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương (nơi ở của bệnh nhân 973).

- Toàn bộ khu phố Lại Kim Bảng (gồm các điểm lân cận, tiếp giáp với Mai Hắc Đế, Tăng Bạt Hổ, Trần Tiến), phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương.

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu tổ chức thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly.