Hải Dương thông báo khẩn tìm người từng đến cửa hàng Hiếu Trang có ca mắc COVID-19

Tối 23/8 sau khi Bộ Y tế xác nhận ca mắc COVID-19 mới nhất ở Hải Dương là bệnh nhân 1016, Sở Y tế Hải Dương ra thông báo khẩn số 3.

Theo đó tất cả những người từng tiếp xúc với bệnh nhân 1016 và từng đến cửa hàng Hiếu Trang (địa chỉ ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương) từ ngày 29/7 đến ngày 17/8 cần lập tức liên hệ với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.



Bệnh nhân 1016 mới được công bố chiều 23/8 là nam, 33 tuổi, thường trú ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Địa chỉ làm việc tại Công ty CP đầu tư cơ giới Phúc Tân (lô CC1 khu Đô thị mới Tuệ Tĩnh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương) và xưởng sản xuất đúc kết cấu Cống bê tông (Khu Đô thị mới Nam Hải Dương, gần Bệnh nhân 1016 mới được công bố chiều 23/8 là nam, 33 tuổi, thường trú ngã tư Thanh Xá, Liên Hồng, thành phố Hải Dương. Địa chỉ làm việc tại Công ty CP đầu tư cơ giới Phúc Tân (lô CC1 khu Đô thị mới Tuệ Tĩnh, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương) và xưởng sản xuất đúc kết cấu Cống bê tông (Khu Đô thị mới Nam Hải Dương, gần Bệnh viện Nhi).



Bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc gần với bệnh nhân 977 (là vợ của BN978, Giám đốc Công ty CP Đầu tư cơ giới Phúc Tân), liên quan ổ dịch tại 36 Ngô Quyền (TP Hải Dương).



Ngày 28/7, anh đi ăn sinh nhật cùng gia đình bệnh nhân 977 và 18 nhân viên công ty tại quán Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, TP Hải Dương). Sau đó, bệnh nhân 1016 là một trong số các nhân viên công ty (4 đến 5 người) cùng Ngày 28/7, anh đi ăn sinh nhật cùng gia đình bệnh nhân 977 và 18 nhân viên công ty tại quán Thế giới bò tươi (36 Ngô Quyền, TP Hải Dương). Sau đó, bệnh nhân 1016 là một trong số các nhân viên công ty (4 đến 5 người) cùng gia đình bệnh nhân 977 đi hát tại Vườn sinh thái Thanh Bình (TP Hải Dương).

Báo cáo của Sở Y tế tỉnh cho biết, bệnh nhân được đưa đi cách ly tập trung từ ngày 12/8. Ngày 20/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương.

Trước đó bệnh nhân 977 được công bố mắc COVID-19 ngày 18/8. Đây là bệnh nhân trong gia đình có 3 người mắc COVID-19 gồm bệnh nhân, chồng và con trai lần lượt là BN978 và BN071. Cả gia đình từng cùng với nhân viên công ty tới dự liên hoan tại nhà hàng Thế giới bò tươi hôm 28/7.



Đây là bệnh nhân thứ 14 mắc COVID-19 ở Hải Dương, đều liên quan đến ổ dịch quán Thế giới bò tươi 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương.



Tỉnh Hải Dương dự định triển khai kế hoạch xét nghiệm sàng lọc COVID-19 đợt 2 bằng kỹ thuật ELISA- xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể, đối với những người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1/7 đến 20/7, những người đến nhà hàng Thế giới bò tươi từ ngày 15 đến 20/7.



Dự kiến khoảng 2.000 mẫu, trong đó 1.000 mẫu gửi lên Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, 1000 mẫu Viện sẽ cử cán bộ chuyển giao kỹ thuật tại Trung tâm CDC tỉnh. Phương pháp xét nghiệm này tìm kháng thể nhằm xác định những người đã từng mắc bệnh để có thể khoanh vùng, xét nghiệm, điều trị những đối tượng tiếp xúc trong thời gian trước đó.



Mới đây, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận định tình hình dịch tại Hải Dương hiện nay, đặc biệt là ổ dịch 36 Ngô Quyền đã cơ bản được kiểm soát.



Dù vậy, lãnh đạo Bộ nhấn mạnh các cơ quan không được chủ quan trước tình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp. “Hải Dương cần phải tiếp tục chủ động, kiên quyết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, hạn chế tối đa để phát sinh ổ dịch trong cộng đồng. Chúng ta phải xác định chống dịch trường kỳ, không thể ngày một ngày hai, do đó cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn để người dân chung tay chung sức chống dịch”, Thứ trưởng nói.

