3 ca bệnh cuối cùng xuất viện, Hải Dương không còn bệnh nhân COVID-19

Sáng 30/9, ba bệnh nhân mắc COVID-19 cuối cùng đang điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương đã được công bố khỏi bệnh và xuất viện. Cả ba trường hợp này đều liên quan đến ổ dịch là nhà hàng Thế giới Bò tươi ở 36 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương. Đó là bệnh nhân 972, 1016 và 1021.

Trong đó bệnh nhân 972 từng là F1 của ổ dịch 36 Ngô Quyền, công bố mắc bệnh vào ngày 17/8 và được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Cá bệnh nhân được xuất viện sáng 30/9



Trước đó bệnh nhân đã được điều trị khỏi với 4 lần xét nghiệm đều cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Bệnh nhân được xuất viện hôm 1/9 nhưng trong thời gian cách ly tại nhà đến ngày 19/9, kết quả xét nghiệm là tái dương tính với SARS-CoV-2. Sau đó bệnh nhân tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương. Ngày 30/9 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh lần 2 với 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.



Hai bệnh nhân còn lại cũng có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính nhiều lần. Sau khi xuất viện, các bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly, theo dõi Sức Khỏe tại nhà trong vòng 14 ngày. Trước khi hết thời gian tự cách ly, các bệnh nhân sẽ được lấy mẫu xét nghiệm lại.



Đến nay, Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương đã điều trị khỏi cho 17 bệnh nhân mắc COVID-19. Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (Sở Y tế Hải Dương), trong đợt bùng phát dịch COVID-19 vừa qua, Hải Dương phát hiện 25 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 17 trường hợp mắc tại cộng đồng, phần lớn được phát hiện trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7/2020 đến nay.



Hiện Hải Dương có 109 trường hợp đang cách ly y tế tại các cơ sở tập trung và một trường hợp đang cách ly tại y tế tại gia đình

Việt Nam hiện đã bước sang ngày thứ 28 không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Lần lượt các tỉnh thành như Đà Nẵng, Quảng Nam đến Hải Dương không còn bệnh nhân COVID-19 phải điều trị.

Theo Hà Ly/SKCĐ