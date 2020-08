Du học sinh Hải Phòng dương tính với SARS-CoV-2 khi sang Hàn Quốc, từng du lịch Đà Nẵng hồi tháng 7

Ngày 26/8, Sở Y tế Hải Phòng ra thông báo khẩn tìm kiếm những người có liên quan đến một du học sinh trên địa bàn vừa được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh ở Hàn Quốc.



Cụ thể, ngày 22/8, phía Hàn Quốc đã thông báo về trường hợp du học sinh Việt Nam tên H.T.T.A (ngụ số 91, đường Sơn Hải, tổ dân phố Hạnh Phúc, P.Sơn Hải, Q.Đồ Sơn, TP.Hải Phòng) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại quận Đồ Sơn, Hải Phòng



Theo điều tra dịch tễ ban đầu, H.T.T.A từ Hàn Quốc về Việt Nam vào tháng 3 và được cách ly tập trung. Hết thời gian cách ly, H.T.T.A xét nghiệm đều âm tính và được về nhà. Trong thời gian nghỉ ngơi, A. có đi du lịch Đà Nẵng, Quảng Nam từ 24 - 27/7. Sau khi du lịch về, A. có được cách ly tại nhà.



Đến ngày 20/8, H.T.T.A bay sang Hàn Quốc và được làm Đến ngày 20/8, H.T.T.A bay sang Hàn Quốc và được làm xét nghiệm COVID-19 , được biết trường hợp này đã được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR. Sau khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, A. đã được đưa đi ly cách ly điều trị.

Sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng TP.Hải Phòng đã điều tra được 25 F1 và 197 F2 của H.T.T.A. Tất cả các trường hợp đã được cách ly y tế. Kết quả xét nghiệm lần đầu của 25 F1 đã cho kết quả âm tính.



Sở Y tế Hải Phòng ra thông báo khẩn đề nghị những người đã đến nhà 91 đường Sơn Hải, tổ dân phố Hạnh Phúc trong thời gian từ 27/7 đến 20/8 cần gọi điện ngay đến số 0903.265.275 (Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng) hoặc số 0944.311.368 (Trung tâm Y tế Q.Đồ Sơn) để được tư vấn hỗ trợ phòng chống COVID-19. Trước đó, thành phố "hoa phượng đỏ" chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

Ngày 23/8, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc CDC Hà Nội xác nhận một công dân thuộc xã Vật Lại, huyện Ba Vì bay sang Nhật Bản có kết quả test nhanh nghi mắc COVID-19. Dù chưa thể khẳng định chắc chắn công dân này có nhiễm COVID-19 hay không nhưng ngành y tế vẫn tiến hành điều tra y tế, xác định trường hợp F1 để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.



Hiện tại, cả 2 trường hợp F1 này đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2” – Ông Tuấn cho hay.

