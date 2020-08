Ghi nhận thêm 18 ca mắc COVID-19, 1 trường hợp là người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Bệnh nhân 912 tại TP.HCM: Nam, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 27/7, bệnh nhân cùng 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua biên giới phía Bắc Việt Nam.

Ngày 1/8, bệnh nhân chuyển cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 3/8 và 6/8, kết quả đều âm tính. Đến 12/8 bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, kết quả có 1/8 mẫu dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi.



Bệnh nhân 928 tại Quảng Nam: Nam, 5 tuổi, thuộc diện F1 (là cháu nội) của bệnh nhân 796.



Bệnh nhân 929 tại Quảng Nam: Nữ, 57 tuổi, thuộc diện F1 (vợ) của bệnh nhân 796.



Như vậy, đến thời điểm hiện tại Việt Nam có 929 bệnh nhân COVID-19. Trong ngày hôm nay, 12 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

