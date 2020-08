Dịch COVID-19 ở Quảng Ngãi: 2 giáo viên không được coi thi vì đi uống cà phê với BN 786

Quảng Ngãi tổ chức họp khẩn về công tác phòng chống dịch bệnh sau khi có 2 ca nhiễm mới

Ngay sau khi nhận được thông tin có 2 ca nhiễm mới, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức họp bàn các biện pháp phòng, chống COVID-19 trên địa bàn. UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng nhanh chóng chỉ đạo điều tra dịch tễ tìm kiếm những người tiếp xúc gần, tiếp xúc xa với các bệnh nhân. Tiến hành khử trùng nơi ở, nơi làm việc của các bệnh nhân.

Đáng chú ý, khi điều tra dịch tình di chuyển của bệnh nhân 787 thì xác định, người này đã đi đến một số địa điểm đông người như chợ, quán cà phê, tham gia đánh bài...

Ngay trong sáng ngày 8/8, UBND huyện Tư Nghĩa đã ra quyết định phong tỏa khu dân cư số 2 và số 4 (cũ) thuộc tổ dân phố Sông Vệ, thị trấn Sông Vệ với khoảng 80 hộ dân, 320 nhân khẩu.

Phong tỏa khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19

Bên cạnh đó, Sở quyết định tổ chức phòng thi riêng cho 48 học sinh trường THPT Sơn Mỹ nằm trong diện nghi vấn. Như vậy, 48 em học sinh này sẽ thi cùng lúc với kỳ thi tốt nghiệp PTTH Quốc gia vào ngày 9/8 và 10/8. Tuy nhiên, sẽ được thi tại một phòng riêng.