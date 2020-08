Hà Nội lập tức truy vết nữ hành khách phát hiện dương tính COVID-19 khi bay tới Nhật Bản

Ngày 10/8, sáng Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội (CDC Hà Nội) xác nhận thông tin từ cơ quan chức năng Nhật Bản về một nữ hành khách 29 tuổi, đáp chuyến bay NH898 ngày 8/8 từ Hà Nội đi Tokyo. Tại sân bay nước sở tại, người này được thực hiện test nhanh và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nói về độ tin cậy của loại test nhanh kháng nguyên mà phía Nhật Bản thực hiện, ông Tuấn cho hay, độ chính xác của test này khá cao. Nữ hành khách này hiện đã được cách ly và chờ làm xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR.



Theo thông tin ban đầu từ CDC Hà Nội, nữ hành khách này sinh sống tại Hà Nội. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị này đã kích hoạt hệ thống, điều tra giám sát dịch tễ, hiện đã xác định được các trường hợp F1, F2.

Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại sân bay Nội Bài



Dù vậy, ông Tuấn cho hay, CDC Hà Nội vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm chính xác từ phía Nhật Bản để triển khai các bước tiếp theo.



Sau 119 ngày bình yên, từ ngày 25/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 7 trường hợp mắc Sau 119 ngày bình yên, từ ngày 25/7 đến nay, Hà Nội ghi nhận 7 trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Trong tháng 7/2020, thành phố có hơn 72.000 người từ Đà Nẵng về.



Hiện thành phố đang đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm Realtime RT-PCR cho những người từ Đà Nẵng trở về từ ngày 15/7 đến nay. Công suất xét nghiệm tối đa là 10.000 mẫu/ngày.

Lãnh đạo thành phố đặt mục tiêu hoàn thành xong xét nghiệm cho toàn bộ người về từ Đà Nẵng trước 15/7.

Trước đó ngày 1/8, ông N.M. (75 tuổi, người Nhật), Giám đốc công ty Hokkaido (thôn Đạ Cháy, xã Đa Nhim, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) được xác nhận dương tính COVID-19 sau khi bay từ Tân Sơn Nhất về Narita (Nhật Bản).

Ông này đã có nhiều năm làm việc tại Việt Nam. Trước khi được phát hiện dương tính, ông này có lịch trình di chuyển phức tạp tại Lâm Đồng, TP.HCM trước khi lên máy bay về nước.

Khi tới Tokyo, ông M. được lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Test High Standard cho kết quả dương tính. Kết quả xét nghiệm khẳng định sau đó, người này chính thức mắc COVID-19.

Quá trình truy vết xác định khoảng 30 người có liên quan đến vị giám đốc này được cách ly. Công ty nơi ông làm việc được khử khuẩn.

