Sáng 19/9, 3 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh, Quảng Nam chỉ còn 7 ca bệnh

Sáng 19/9, ba bệnh nhân COVID-19 được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam được tuyên bố khỏi bệnh, xuất viện. Đó là các bệnh nhân 526, 597, 929, có độ tuổi từ 39 đến 57.

Ba người được công bố khỏi bệnh sáng 19/9

Bệnh nhân 526 (nam, 50 tuổi, trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên) là người thân chăm nuôi ca bệnh 525 (nam, 90 tuổi) tại Bệnh viện Đà Nẵng.



Bệnh nhân làm nghề thợ hồ tại khu phố chợ Nam Phước (không rõ tiếp xúc với ai). Sáng 29/7, ông được đưa về khu cách ly tại Trung tâm Y tế Duy Xuyên, lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện nhiễm COVID-19.



Bệnh nhân 597 là nam, sinh năm 1981, kinh doanh quán cà phê tại nhà. Đây là con trai bệnh nhân 522 và 523 trong gia đình có 7 thành viên cùng mắc COVID-19 ở thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình.



Bệnh nhân 929 là nữ, 57 tuổi, là F1 (vợ) BN796. Sau thời gian điều trị, cả ba có kết quả xét nghiệm âm tính ba đến bốn lần. Các bệnh nhân sẽ tiếp tục cách ly tại nơi cư trú trong 14 ngày dưới sự theo dõi và giám sát của cơ sở y tế địa phương.



Theo TS Mai Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, trong dịch Covid-19 đợt hai, Quảng Nam điều trị 97 bệnh nhân, trong đó ba người tử vong.



Hiện tỉnh chỉ còn 04 người đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Đa khoa Quảng Nam và 03 người tái dương tính điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.



Ba người khỏi COVID-19này đã nâng tổng số ca bệnh được chữa khỏi trên cả nước lên 944. Tổng số ca nhiễm 1.068, số người tử vong do COVID-19 là 35, 03 người tử vong sau 3-4 lần xét nghiệm âm tính.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

