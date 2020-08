Hai mẹ con mắc COVID-19 sau khi thăm nhà ông nội ở Đà Nẵng, khiến cả khu dân cư bị phong tỏa

Sáng 11/8, nguồn tin của Người Lao động và Pháp luật TP.HCM cho hay chị H.T.P (SN 1973, ngụ phường Phước Hòa, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Chị P. chính là mẹ của BN 841 (SN 2009, ngụ cùng địa chỉ, được công bố hôm 9/8).

Được biết, chị P. ở trọ gần chợ Tam Kỳ (phường Phước Hòa) nhưng làm nghề buôn bán áo quần bằng xe đẩy ở chợ Vườn Lài (phường An Sơn). Trước đó, ngày 9/8, con trai chị được công bố là bệnh nhân 841.



Theo điều tra dịch tễ, cháu bé 11 tuổi được mẹ cho ra TP Đà Nẵng chơi với ông nội nhưng đến nay chưa rõ tiếp xúc với nguồn lây bệnh. Sở Y tế tỉnh Quảng Nam xác định, từ ngày 13 đến 24/7, cháu bé cùng chị N.Q.N (SN 1997) đi bằng xe máy về quê nội (159/10 Yên Khê 2, Đà Nẵng).

Thời gian ở đây, cháu bé có tiếp xúc với các thành viên trong gia đình ông nội là N.P.D, bà nội L.T.Y.L, chị N.Q.N, chú M.V.L, M.Q.Đ. Đến nay, các thành viên trong gia đình ông nội chưa có ai được xác định nhiễm bệnh.

Chốt chặn phong tỏa tại khối phố 2, P.Phước Hoà - nơi 2 mẹ con sinh sống. Ảnh: TNO



Bên cạnh đó, cháu bé đi chơi cùng chị tại công viên Sun World Đà Nẵng, có đến siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng (6 Nại Nam, Hòa Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng). Tối 23/7, cháu cùng chị đi ăn Sushi (không nhớ quán), quán chỉ có 2 chị em không có khách.

Từ ngày 24 đến 31/7, cháu bé được mẹ đón về Tam Kỳ (bằng xe máy). Thời gian này cháu không đi đâu chỉ ra tạp hóa Phượng (chợ Vườn Lài, An Sơn, Tam Kỳ) ở cùng mẹ bán hàng. Tại đây, cháu tiếp xúc với cháu Đ.K, con chị P bán cơm (Hùng Vương, Tam Kỳ) và 2 cháu B.A, B.E (con chị K.H bán quần áo gần tạp hóa chị P).

Đến chiều 1/8, chị P. đưa con đến Trạm Y tế Phước Hòa khai báo Y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Chiều 6/8, cháu bé có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19. Hiện chưa xác định nguồn lây của cháu bé, trong khi đó mẹ cháu nhiều khả năng là F1 của con trai.

Hiện sức khoẻ hai mẹ con BN 841 bình thường, đã được chuyển về Khu điều trị Điện Nam – Điện Ngọc (thuộc BVĐK Khu vực Quảng Na) cách ly, điều trị.

Tam Kỳ cách ly 2 khu dân cư



Ngay sau khi con trai được xác định mắc COVID-19, người mẹ dù có xét nghiệm âm tính ban đầu nhưng UBND TP Tam Kỳ đã chỉ đạo thực hiện cho toàn bộ bà con tiểu thương chợ Vườn Lài và các hàng ăn khu vực gần chợ Tam Kỳ kê khai y tế, lấy mẫu xét nghiệm.



Ngay trong tối 10/8, UBND tỉnh Quảng Nam đã có quyết định khoanh vùng, phong tỏa tạm thời 17 hộ dân với 54 nhân khẩu ở tổ 19, khối phố 2, phường Phước Hòa; gần chợ Tam Kỳ.



Đồng thời cách ly 20 hộ dân sinh sống, 195 hộ dân kinh doanh , buôn bán tại chợ Vườn Lài (khu phố 5, phường An Sơn, TP Tam Kỳ). Thời gian phong tỏa 14 ngày kể từ 0 giờ 11/8.

