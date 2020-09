Sư cô ở Quảng Nam tái dương tính COVID-19 sau 25 ngày xuất viện

Sáng 14/9, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam thông tin về hai trường hợp mới nhất tái dương tính với COVID-19. Đó là bệnh nhân (BN) 549 và BN550 đang cách ly tại nơi lưu trú ở chùa Bảo Thắng (phường Sơn Phong, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam ).

Thông tin cụ thể như sau:



Bệnh nhân 549 là nữ, 55 tuổi. BN được công bố mắc COVID-19 ngày 1/8 sau đó, được điều trị tại Phòng khám Điện Nam – Điện Ngọc, là nữ, 55 tuổi. BN được công bố mắc COVID-19 ngày 1/8 sau đó, được điều trị tại Phòng khám Điện Nam – Điện Ngọc, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.



Đến này 18/8, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và cho xuất viện về cách ly tại nơi cư trú là chùa Bảo Thắng trong 14 ngày theo quy định, được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần với kết quả đều âm tính (lần 1 ngày 25/8 và lần 2 ngày 31/8).

Chùa Bảo Thắng (Hội An) nơi ghi nhận 3 ca mắc COVID-19



Đến ngày 1/9, bệnh nhân kết thúc cách ly, được tiếp tục theo dõi Đến ngày 1/9, bệnh nhân kết thúc cách ly, được tiếp tục theo dõi Sức Khỏe tại chùa Bảo Thắng. Từ đó đến nay, BN không ra khỏi khu cách ly, không tiếp xúc với ai.



Tuy nhiên ngày 13/9, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 (sau khi BN550 có kết quả xét nghiệm dương tính lại với SAR-CoV-2) và kết quả dương tính.

Bệnh nhân 550 là nữ, 75 tuổi cũng được công bố mắc COVID-19 ngày 1/8. Sau đó, được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Ngày 27/8, BN được công bố khỏi bệnh, xuất viện về cách ly tại nhà (chùa Bảo Thắng) 14 ngày theo quy định.



Trong thời gian giám sát, cách ly tại nhà bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần (lần 1 ngày 3/9 kết quả âm tính, lần 2 ngày 11/9 kết quả dương tính, lần 3 ngày 13/9 kết quả dương tính).



Từ ngày 27/8 đến nay, BN được cách ly tại nhà (chùa Bảo Thắng), không ra khỏi chùa, không tiếp xúc với ai.



Hiện tại, cả hai BN549 và BN550 đã được đưa đến cách ly tại BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam để tiếp tục cách ly theo dõi theo đúng quy định. Hiện tại, chùa Bảo Thắng có 25 người đang lưu trú, đã được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả âm tính. Chùa không hoạt đông từ ngày 1/8 đến nay nên không có trường hợp nào liên quan ở ngoài cộng đồng.

Trước đó, tại tỉnh Quảng Nam cũng có trường hợp BN564 là nữ sinh viên 19 tuổi (ngụ huyện Quế Sơn) tái dương tính với SARS-CoV-2 sau 4 ngày được xuất viện.

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ