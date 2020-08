Hai ca mắc COVID-19 ở Quảng Trị: Nhà bán đồ ăn sáng, đi khám ở nhiều bệnh viện khác nhau

Hai ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Trị được công bố ngày 11/8 đều là các trường hợp F1 tiếp xúc với bệnh nhân trước đó.

Bệnh nhân 861 là nữ, 36 tuổi, ngụ tại thôn Hà Thanh, xã Gio Châu, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Người này làm việc cùng bệnh nhân 750 và 833 tại Công ty Bảo Châu (221, Lê Duẩn, TP Đông Hà).

Điều tra dịch tễ xác định, bệnh nhân có quán ăn sáng tại xóm Bàu, thôn Hà Thanh nên có tiếp xúc với nhiều khách hàng đến ăn sáng.



Chiều 27 và 28/7, bệnh nhân có đến thăm người nhà tại Khoa sản và phòng cấp cứu, Chiều 27 và 28/7, bệnh nhân có đến thăm người nhà tại Khoa sản và phòng cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Trị.

Phong tỏa tại thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị



8 giờ ngày 1/8, chị này chở con gái đến khám tại Phòng khám Đa khoa Bác sĩ Hoàng Đức Dũng (đường Lê Duẩn, TP Đông Hà). Chiều 3/8, bệnh nhân chở con gái về tiêm huyết thanh uốn ván tại Phòng khám số 5, Trung tâm Y tế huyện Gio Linh. Lúc 15 giờ chị về đi xay lúa ở tại khu phố 7, thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh.

Từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 30 ngày 5/8, chị đưa con gái đến Trạm Y tế xã Gio Châu để tiêm phòng. Ngày 7/8, bệnh nhân được cách ly tập trung tại nhà khách UBND huyện Gio Linh. Đến ngày 11/8, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viên chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh cách ly, điều trị.

Bệnh nhân 862 là nữ, 66 tuổi, ngụ tại thôn Ruộng, xã Hướng Tân, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Bệnh nhân là mẹ của bệnh nhân 832, đã chăm sóc cho con từ ngày 2 - 7/8 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Trong thời gian ở bệnh viện, bệnh nhân lưu trú tại Khoa Nội tổng hợp (phòng 609, tầng 6, tòa nhà G) và thường xuyên di chuyển nhiều nơi của khu nhà G. Hàng ngày, bệnh nhân thường đến căn tin bệnh viện để nhận cơm và các hàng quán xung quanh bệnh viện.

Ngày 8/8, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị.



Tính đến sáng 12/8, tỉnh Quảng Trị có 6 ca mắc COVID-19, gồm các bệnh nhân 749, 750, 832, 833, 861, 862; trong đó, bệnh nhân 832 đã tử vong vào chiều 11/8.

Trước đó từ ngày 7/8, Bộ Y tế đã công bố 2 ca mắc COVID-19 mới ở Quảng Trị gồm BN749 (27 tuổi, trú thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, Quảng Trị) và BN750 (SN 1992, trú khu phố 9 cũ, nay sáp nhập đổi thành khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Quảng Trị).

Ngay sau đó lãnh đạo tỉnh đã quyết định phong tỏa tổ dân cư 5A khu phố 1, phường Đông Lễ, TP Đông Hà với 12 hộ dân là nơi sinh sống của BN750. Nơi ở của bệnh nhân 749 là thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh với gần 300 hộ dân, 1.500 người và Trung tâm Y tế cũ huyện Vĩnh Linh cũng bị cách ly.





