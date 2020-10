Tin tức dịch COVID-19 sáng 1/10: Ghi nhận bệnh nhân thứ 1.095

Bệnh nhân 1095 (BN1095), nam, 49 tuổi, quốc tịch Nga, là chuyên gia. Ngày 26/9, bệnh nhân từ Liên bang Nga trên chuyến bay QH9495 từ Liên bang Nga nhập cảnh sân bay Cần Thơ và được cách ly ngay tại đây.

Ngày 27/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Ngày 30/9 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Hành khách xếp hàng lên máy bay từ Nga về Việt Nam ngày 27/9

Trước đó chiều 29/9, chuyến bay QH9495 từ Liên bang Nga đã ghi nhận 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, được cách ly tại tỉnh Bạc Liêu. Các bệnh nhân được ghi nhận từ số 1078 đến 1094, gồm 9 nữ và 8 nam, tuổi từ 19 đến 55.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 , hiện có 15.954 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta. Trong đó 272 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 10.792 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 4.890 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Theo Tiểu ban Điều trị, tính tới thời điểm hiện tại, nước ta có 1.010/1.095 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Đến nay, Đà Nẵng, Quảng Nam và Hải Dương đã không còn bệnh nhân COVID-19 phải điều trị. Số bệnh nhân còn lại hiện chủ yếu là các ca nhập cảnh.

Hiện, số ca tử vong ở nước ta là 35 ca. Đa phần các trường hợp tử vong đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, tiểu đường type 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi , suy kiệt, suy đa tạng.

Theo Hà Ly/SKCĐ