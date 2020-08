Bệnh nhân 430 và 737 mắc COVID-19 tử vong: Tuổi còn trẻ nhưng bệnh nền nặng

Sáng 10/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về bệnh nhân COVID-19 thứ 12 và 13 tử vong.

Bệnh nhân thứ 12 tử vong là bệnh nhân 430 (BN 430) là nữ, 33 tuổi, địa chỉ Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

Bệnh nhân có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, suy tim, tăng huyết áp, nhiễm trùng huyết.

Ngày 23/7, bệnh nhân mệt nhiều, khó thở, đi khám, nhập viện điều trị tại Khoa Nội thận Bệnh viện Đà Nẵng được chẩn đoán viêm phổi cấp do COVID-19, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Sau 3 ngày, kết quả xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với SARS-COV-2.



Ngày 30/7, bệnh nhân diễn biến nặng, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế cơ sở 2 và được lọc máu liên tục.

Đến ngày 1/8, bệnh nhân được đặt nội khí quản, thở máy nhưng diễn tiến tiếp tục nặng lên. Ngày 3/8, bệnh nhân được đặt ECMO phổi nhân tạo.

Khoảng 22h30 ngày 9/8, bệnh nhân nguy kịch, xuất hiện ngừng tuần hoàn hô hấp. Đến lúc 0h30 ngày 10/8 với chẩn đoán tử vong do: Viêm phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy đa tạng không hồi phục, sốc nhiễm trùng nhiễm độc trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, lọc màng bụng chu kỳ và suy tim tăng huyết áp.

Bệnh nhân thứ 13 tử vong là bệnh nhân 737 (BN 737): Nữ, 47 tuổi, địa chỉ quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.



Bệnh nhân có tiền sử, suy thận mạn giai đoạn cuối đã chạy thận nhân tạo chu kỳ và đặt Stent, suy tim, tăng huyết áp.



Ngày 27/7, bệnh nhân được cách ly xét nghiệm âm tính với SARS-COV-2. Tuy nhiên, đến ngày 4/8, bệnh nhân xét nghiệm lần 2 có kết quả dương tính với SARS-COV-2 và được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đà Nẵng;

Ngày 6/8, bệnh nhân được chuyển sang Trung tâm y tế Hòa Vang để điều trị;

Ngày 9/8, 19h30: bệnh nhân suy hô hấp , thở máy, đặt nội khí quản phải sử dụng thuốc an thần, thuốc trợ tim;

Ngày 10/8, 0h45: bệnh nhân hôn mê sâu, nhịp tim rời rạc rồi ngừng hẳn; 1h15: bệnh nhân tử vong.

Chẩn đoán tử vong: nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận mạn tính giai đoạn cuối, thận nhân tạo chu kỳ và mắc COVID-19.