Cả gia đình 7 người ở Quảng Nam mắc COVID-19, người chồng tử vong trên nền bệnh ung thư thận di căn

Khoảng 23h40 ngày 10/8, Bộ Y tế thông tin về ca mắc COVID-19 thứ 15 tử vong và là ca tử vong thứ 4 trong ngày 10/8. Đó là bệnh nhân 522 (68 tuổi; ở khu phố 5, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Bệnh nhân 522 có tiền sử suy thận mạn tính, ung thư thận di căn phổi, đái tháo đường type 2.

Ngày 9/7, bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa Thận nội tiết - Bệnh viện Đà Nẵng, điều trị nhiều đợt, ra viện ngày 22/7 và trở về Quảng Nam. Đến ngày 30/7, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Nhân viên CDC Quảng Nam đang lấy mẫu xét nghiệm cho cư dân phong tỏa

Ngày 31/7, do tuổi cao, thể trạng suy kiệt, bệnh nhân 522 được chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị COVID-19 - Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán: COVID-19 trên bệnh nhân suy thận mạn, ung thư thận trái di căn phổi, đái tháo đường type 2.

Từ ngày 31/7 đến 5/8, bệnh nhân diễn tiến nặng, có biểu hiện suy hô hấp , xuất huyết tiêu hóa, sốt cao liên tục.

Ngày 10/8, bệnh nhân trong tình trạng lơ mơ, tim đập rời rạc, huyết áp tụt, sau khi hồi sức có mạch trở lại. Đến 16 giờ, bệnh nhân có biểu hiện rối loạn vận mạch và tử vong lúc 17 giờ 30 phút.

Chẩn đoán tử vong: viêm phổi nặng do COVID-19, biến chứng suy hô hấp nặng, tắc động mạch phổi trên bệnh nhân ung thư thận, di căn bàng quang và phổi, suy thận mạn tính, đái tháo đường type 2.

Đáng chú ý, theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Nam, bệnh nhân 522 là thành viên một gia đình có cả 7 người cùng mắc COVID-19. Đó là các bệnh nhân 522, 523 (vợ chồng), bệnh nhân 561 (con gái), bệnh nhân 597 (con trai) cùng với các cháu nội và ngoại là bệnh nhân 598, 599, 600. Cả 7 thành viên này đều sống chung nhà với nhau.

Trước đó, trong ngày 10/8, Bộ Y tế công bố 3 bệnh nhân COVID-19 tử vong là hai nữ bệnh nhân 33, 47 tuổi ở Đà Nẵng và một bệnh nhân nam 66 tuổi ở Quảng Nam. Các bệnh nhân này đều có tiền sử mắc bệnh mạn tính.



Hiện nay Việt Nam đã ghi nhận 15 bệnh nhân COVID-19 tử vong gồm: BN428, BN437 (ngày 31/7), BN499 (ngày 1/8), BN524, BN475, BN429 (ngày 2/8), BN426, BN496 (ngày 4/8), 651 và 718 (6/8), 456 (9/8), BN 430, 737, 436 và 522 (10/8).

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ