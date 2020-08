Ca mắc COVID-19 thứ 17 tử vong do đái tháo đường và suy thận mạn giai đoạn cuối

Sáng 12/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tử vong.

Đó là bệnh nhân 431, nam, 55 tuổi, địa chỉ ở Hòa Khánh Bắc – Liên Chiểu – Đà Nẵng. Người này có tiền sử đái tháo đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp.

Từ ngày 26/7 - 30/7, nam bệnh nhân nhập viện được điều trị và cách ly tại khoa Nội thận - Nội Tiết, Bệnh viện Đà Nẵng được lấy mẫu xét nghiệm ngày 26/7.

Ngày 27/7, kết quả xét nghiệm dương tính SARS-COV-2, được công bố là ca bệnh thứ 431.

Ngày 31/7, bệnh nhân diễn tiến nặng được chuyển đến Trung tâm cách ly và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Tại đây bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19, trên nền bệnh đái tháo đường type I, suy thận mạn tính giai đoạn cuối.

Từ ngày 31/7 – 04/8, bệnh nhân rơi vào trạng thái hôn mê, thở máy, thiếu máu được truyền máu và lọc máu liên tục, được điều trị hồi sức tích cực, thở máy xâm nhập.

Tối ngày 04/8, bệnh nhân bị xuất huyết tiêu hóa, xẹp phổi hai đáy, phù toàn thân, viêm mô tế bào hoại tử - loạn dưỡng vùng cánh tay phải.



Từ ngày 06/8 -10/8, người bệnh rơi vào hôn mê sâu, yếu tứ chi, nhịp tim nhanh, huyết áp dao động thấp. Ngày 10/8, người bệnh sốt cao liên tục.

Ngày 11/8, người bệnh bị ngưng tim, được hồi sức tim phổi hiệu quả. Ngày 12/8, tình hình bệnh nhân chuyển xấu, mạch rời rạc, huyết áp tụt kẹp, ngừng tim hoàn toàn và tử vong.

Chẩn đoán nguyên nhân tử vong: Viêm phổi nặng do COVID-19, trên bệnh nhân đái tháo đường type 1, suy thận mạn giai đoạn cuối, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng.

Trước đó, Việt Nam đã ghi nhận 16 bệnh nhân COVID-19 tử vong gồm: bệnh nhân 426, 428, 429, 437, 475, 496, 499, 524, 651, 718, 456, 430, 737, 436, 522, 832.



Tất cả các bệnh nhân này đều có bệnh nền mạn tính rất nặng từ trước như Tất cả các bệnh nhân này đều có bệnh nền mạn tính rất nặng từ trước như ung thư , suy thận mạn, tăng huyết áp, đái tháo đường…. Trường hợp lớn nhất 87 tuổi, trẻ nhất 33 tuổi.



Trong diễn biến khác, sáng 12/8, không ghi nhận thêm ca mắc mới nào lây nhiễm trong cộng đồng. Chỉ có 3 ca mắc mới COVID-19 tại Hải Phòng được cách ly ngay khi nhập cảnh.



BN864: Nữ, 36 tuổi; Nghi Lộc, Nghệ An. BN865: Nam, 33 tuổi; Cẩm Giàng, Hải Dương. BN866: Nam, 33 tuổi; Mỹ Lộc, Nam Định.



Các bệnh nhân từ Nhật Bản về Việt Nam ngày 10/8/2020 trên chuyến bay VN331. Sau khi hạ cánh tại sân bay Vân Đồn, các công dân được đưa về Hải Phòng cách ly ngay. Hiện tại các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.



Tính đến 6h ngày 12/8: Việt Nam, có tổng cộng 866 ca mắc COVID-19, trong đó 321 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 405 ca





- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.365

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.180

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 104.703

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Hà Ly/SKCĐ