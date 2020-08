Bệnh nhân COVID-19 thứ 18 tử vong, thêm 3 ca bệnh mới

Bệnh nhân 485 tử vong

Sáng 13/8, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng Bộ phận Thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Đà Nẵng thông tin về bệnh nhân COVID-19 thứ 18 tử vong.



Đó là bệnh nhân 485 là nữ, 52 tuổi, ở Cẩm Lệ, Đà Nẵng, có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.



Từ ngày 15-31/7, bệnh nhân điều trị tại khoa Nội Tiết niệu, Từ ngày 15-31/7, bệnh nhân điều trị tại khoa Nội Tiết niệu, Bệnh viện Đà Nẵng, được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.



Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, được chẩn đoán COVID-19 biến chứng Ngày 31/7, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, được chẩn đoán COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.



Ngày 1/8, bệnh nhân Ngày 1/8, bệnh nhân suy hô hấp , khó thở, được chuyển lại khoa Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng.



Lúc 19h ngày 4/8, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế Hòa Vang tiếp tục điều trị, tình trạng: hôn mê, sốt cao, thở máy. Bệnh nhân tử vong lúc 19h ngày 12/8.

Chẩn đoán tử vong: COVID-19 biến chứng viêm phổi nặng trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Thêm 3 ca bệnh mới



6 giờ ngày 13/8, Bộ Y tế công bố thêm 3 ca mắc COVID-19 mới (BN881-883), trong đó 2 ca ghi nhận tại Quảng Nam và 1 ca tại Bạc Liêu được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.



Bệnh nhân 881 (BN881): Nữ, 40 tuổi, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Ngày 09/8/2020 bệnh nhân từ Saudi Arabia về sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VN5002, được cách ly tập trung tại tỉnh Bạc Liêu ngay sau khi nhập cảnh.



Ngày 11/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bạc Liêu.

Bệnh nhân 882 (BN882): Nam, 51 tuổi; thường trú tại Quận Gò Vấp, TP.HCM; tạm trú tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Ngày 28/7, từ TP.HCM ra chăm sóc mẹ là BN524 tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam.

Ngày 29/7, bệnh nhân có tiếp xúc trực tiếp với BN626. Sau đó được đưa vào khu cách ly tập trung Khách sạn Mỹ Sơn. Ngày 12/8, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam.



Bệnh nhân 883 (BN883): Nữ, 83 tuổi; Hội An, Quảng Nam. Là mẹ của BN858. Từ ngày 9-23/7, bệnh nhân nhập viện điều trị Bệnh viện Đà Nẵng. Từ trưa ngày 23/7/2020 về nhà tại Hội An.

Kết quả xét nghiệm ngày 12/8/2020 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện được cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Quảng Nam.

Tính đến 6 giờ ngày 13/8, Việt Nam, có tổng cộng 883 ca mắc COVID-19, trong đó 322 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, 421 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 là 35 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 là 51 ca, số ca tử vong là 17 ca và số ca điều trị khỏi là 409 ca.

