Thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, 3 ca ở Hải Dương có liên quan đến BN867

Sáng 14/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 thông tin về 6 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 3 ca ghi nhận tại Quảng Nam, 3 ca tại Hải Dương. Việt Nam có 911 bệnh nhân.

Bệnh nhân 906 (BN906): Nữ, 72 tuổi, địa chỉ thường trú tại Thanh Hà, Hải Dương.

Bệnh nhân 907 (BN907): Nam, 17 tuổi, địa chỉ thường trú tại Thanh Hà, Hải Dương.

Bệnh nhân 908 (BN908): Nữ, 59 tuổi, địa chỉ thường trú Quỳnh Phụ - Thái Bình. Cả 3 bệnh nhân (BN906, BN907, BN908) làm việc cùng địa chỉ tại thành phố Hải Dương, có tiếp xúc với BN867.

3 ca mắc khác ở Quảng Nam đều là người nhà của các ca bệnh trước

Bệnh nhân 909 (BN909): Nữ, 38 tuổi, Duy Xuyên - Quảng Nam, con của BN 722

Bệnh nhân 910 (BN910): Nam, 6 tuổi, Duy Xuyên - Quảng Nam, cháu của BN 722

Bệnh nhân 911 (BN911): Nam, 79 tuổi, Duy Xuyên - Quảng Nam, chồng của BN 722

Tính đến 6h ngày 14/8: Việt Nam có tổng cộng 911 ca mắc COVID-19, trong đó 327 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Từ ngày 25/7 đến nay đã ghi nhận 444 ca liên quan đến vùng dịch Đà Nẵng.

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 25.799

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 141.072



Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 14/8, có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh là BN425 tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (TP Đà Nẵng) và 3 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Huyện Hoa Lư: BN394, BN396, BN414.

Như vậy đến thời điểm này có 425 bệnh nhân/911 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh. Chiếm tổng số 46,7%.

Tính đến sáng ngày 14/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 31 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 và 61 ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2. Hiện còn 373 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

Đến sáng 14/8 đã ghi nhận 21 bệnh nhân COVID-19 tử vong, mới nhất là trường hợp BN585.