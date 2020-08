Hải Dương thêm 1 ca mắc COVID-19, ca bệnh ở Quảng Nam phát hiện sau 1 tháng đi Đà Nẵng

Hai ca bệnh COVID-19 mới sáng 17/8 gồm:

Bệnh nhân 963 (BN963): Nam, 30 tuổi, Tân Bình, thành phố (BN963): Nam, 30 tuổi, Tân Bình, thành phố Hải Dương

Ngày 03/8/2020, bệnh nhân ăn tối tại nhà hàng Thế giới bò tươi ở số 36 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, Thành phố Hải Dương (nơi đây đã ghi nhận 5 ca bệnh COVID-19).

Ngày 15/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm ngày 16/8/2020 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Nhà hàng Thế giới bò tươi ghi nhận 6 ca mắc COVID-19

Bệnh nhân 964 (BN964): Nữ, 49 tuổi, Tam Kỳ, Quảng Nam.

Ngày 11/7/2020, bệnh nhân có đi đám cưới tại Duy Tân, Đà Nẵng.

Đáng nói sau đó hơn 1 tháng tức ngày 15/8/2020, bệnh nhân được lấy mẫu, kết quả xét nghiệm ngày 16/8/2020 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.



Tính đến nay, Việt Nam, có tổng cộng 964 ca mắc Tính đến nay, Việt Nam, có tổng cộng 964 ca mắc COVID-19 , trong đó 336 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 628 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: ghi nhận 488 ca.



Tính đến sáng ngày 17/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 45 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2; 28 ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2 và 42 ca âm tính 3 lần. Hiện còn 369 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.



Đến nay đã có 24 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Hầu hết đều là bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, Đến nay đã có 24 bệnh nhân COVID-19 tử vong. Hầu hết đều là bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuyp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi , suy kiệt, suy đa tạng...

