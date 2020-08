Sáng 18/8, thêm 7 ca mắc COVID019 mới, 2 ca Hải Dương, 1 ca Hà Nội

Sáng 18/8, Bộ Y tế thông tin ghi nhận thêm 7 ca mắc COVID-19 mới , trong đó 6 ca trong nước (Quảng Nam: 3, Hải Dương: 2 và Hà Nội: 1) và 01 ca nhập cảnh được cách ly ngay tại Cần Thơ. Như vậy, Việt Nam hiện có 983 bệnh nhân.

Bệnh nhân 977-978 (BN977-978) tại (BN977-978) tại Hải Dương : 2 bệnh nhân đều 46 tuổi, liên quan đến ổ dịch đường Ngô Quyền, (đã có 9 ca tại ổ dịch này). Hiện 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. Hải Dương.



Đến nay tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 là các bệnh nhân: BN867, BN906, BN907, BN908, BN 950 và BN963, BN970, BN971, BN972 và BN973, BN 977 và BN978.

Riêng trong ngày 17/8, tỉnh này ghi nhân 4 ca mắc mới COVID-19 có yếu tố liên quan đến quán ăn Thế giới bò tươi.



Bệnh nhân 979 (BN979) tại Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 33 tuổi, có địa chỉ tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội. Bệnh nhân có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng ngày 22-25/7, bệnh nhân được cách ly tại nhà. Ngày 17/8, kết quả xét nghiệm do Viện Vệ sinh Dịch tễ trung ương thực hiện là dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.



Bệnh nhân 980 (BN980) được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Cần Thơ: Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, có địa chỉ tại Đức Nhuận, Mậu Đức, Quảng Ngãi. Ngày 15/8, bệnh nhân từ Philippines về Cần Thơ trên chuyến bay VJ7816, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Cần Thơ. Ngày 16/8, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi TP. Cần Thơ.

Bệnh nhân 981-983 (BN981-983) tại Quảng Nam: độ tuổi từ 15- 90 tuổi, gồm: 1 ca là bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng; 2 ca là F1 của của các bệnh nhân trước đó. Hiện 3 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.



Tính đến 6h ngày 18/8: Việt Nam có tổng cộng 645 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó có 505 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 87.672, trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 3.395

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 24.511

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 59.766

Đến thời điểm này có 467 bệnh nhân/983 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.



Tính đến sáng ngày 18/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, có 47 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 23 ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 và 48 ca âm tính lần 3 là 48 ca. Số ca tử vong là 24.

