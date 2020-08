Sáng 20/8, thêm 1 ca mắc COVID-19 mới ở Hà Nội, cả nước có 994 ca bệnh

Sáng 20/8, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết đã ghi nhận 1 ca mắc mới COVID-19 ở Hà Nội, là bệnh nhân nam 87 tuổi. Đến thời điểm này, Việt Nam có 994 bệnh nhân.

Bệnh nhân 994 (BN994) tại Hà Nội là nam, 87 tuổi, có địa chỉ tại xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 13/8, bệnh nhân nhập viện khoa Gan mật, bệnh nhân được chụp CT có viêm phổi và chuyển khoa Bệnh nhiệt đới.

Bệnh viện E được phong tỏa ngay trong đêm

Ngày 18/8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm và có kết quả dương tính vào ngày 19/8.

Hiện bệnh nhân được chuyển cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã xuống trực tiếp chỉ đạo tại bệnh viện E, cho biết: "Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Bộ Y tế phối hợp với Hà Nội thực hiện khẩn trương các biện pháp cần thiết như đưa người đi cách ly, phong tỏa bệnh viện, điều tra dịch tễ,...”. Bước đầu, CDC Hà Nội xác định có gần 100 nhân viên y tế tại Bệnh viện tiếp xúc gần với ca bệnh này.

Tính đến 6h ngày 20/8, Việt Nam có tổng cộng 654 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó có 514 ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay.

Cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.887

Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 20.294

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 60.981

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này có 533 bệnh nhân/994 bệnh nhân COVID-19 ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

Tính đến sáng ngày 20/8, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị có 33 ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, 36 ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 và 29 ca âm tính lần 3. Đến nay cả nước có 25 bệnh nhân COVID-19 tử vong.

