Ghi nhận thêm 5 ca nhiễm mới, trong đó có 3 ca liên quan đến Đà Nẵng và 1 ca ở Hà Nội

Thông tin cơ bản về các ca bệnh mới:

CA BỆNH 785 (BN785) tại Hà Nội: nam, 42 tuổi, có địa chỉ tại Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội.

Ngày 03/8 khởi phát với triệu chứng ho, ít đờm.

Kết quả ngày 7/8, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Ảnh minh họa

CA BỆNH 786 – 787 (BN 786-787) tại Quảng Ngãi: 1 ca là F1 của BN574 (mẹ), BN572 (em), BN710 (cha) và 1 ca là F1 của BN630.

CA BỆNH 788 - 789 (BN 788-789) tại Khánh Hoà: Ngày 5/8, 2 BN này từ Mexico (quá cảnh Nhật) nhập cảnh Sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7837, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng an ninh thuộc Đại học Nha Trang.

Ngày 6/8 được CDC Khánh Hoà ấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm

Về công tác trị bệnh, đến nay, Việt Nam đã có 395/789 ca bệnh COVID-19 được công bố khỏi bệnh. Riêng các bệnh nhân nước ngoài, đến nay có 50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài được chữa trị khỏi.

Liên quan đến tình hình dịch bệnh tại Đà Nẵng, cuối giờ chiều ngày 7/8, GS.TS Nguyễn Thanh Long, Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế đã giao ban trực tuyến với "Bộ Chỉ huy tiền phương" thường trực đặc biệt chống COVID-19 tại tâm dịch Đà Nẵng do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn hiện đang có mặt tại Đà Nẵng phụ trách. Trong buổi giao ban, Quyền Bộ trưởng Bộ y tế nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa khi tiền phương cần".