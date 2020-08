Lịch trình di chuyển của BN 930 nhiễm Covid-19, vừa nhập cảnh xong được đưa đi cách ly ngay

Sáng 15/8, bản tin COVID-19 của Bộ Y Tế đã công bố thêm 01 ca mắc COVID-19 tại Việt Nam. Cụ thể, bệnh nhân là người nhập cảnh từ Nga, từng có tiền sử mắc COVID-19 và đã được điều trị khỏi. Thông tin chi tiết về ca bệnh này như sau:

CA BỆNH 930 (BN930): Bệnh nhân nữ, 41 tuổi, có địa chỉ tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Bệnh nhân có tiền sử mắc Covid-19 và điều trị khỏi tại Nga ngày 24/6/2020.

Ngày 10/8/2020, bệnh nhân từ Liên bang Nga về sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay tại Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 180, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định.

Ngày 11/8, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ.

Ngày 13/8, bệnh nhân được lấy mẫu gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, kết quả ngày 14/8 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Việt Nam chính thức ghi nhận 930 trường hợp mắc COVID-19

Thống kê mới nhất về tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam

Như vậy, tính đến 6h sáng ngày 15/8, Việt Nam ghi nhận tổng số ca mắc: 930 ca. Trong đó 329 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 601 ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 461 ca.

Tính từ 18h ngày 14/8 đến 6h ngày 15/8: ghi nhận 1 ca mắc mới.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi Sức Khỏe (cách ly): 115.858, trong đó:

Cách ly tập trung tại bệnh viện: 4.182.

Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 25.952.

Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 85.724.

Tin tức dịch COVID-19 sáng ngày 15/8

Tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19:

Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 50 ca.

Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 91 ca.

Số ca tử vong: 22 ca.

Số ca điều trị khỏi: 437 ca.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày

Theo Phương Hoa/SKCĐ