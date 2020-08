Ghi nhận 22 ca nhiễm COVID-19 mới và 2 trường hợp tử vong trong tối ngày 13/8

Thông tin cơ bản về những ca nhiễm mới:

- CA BỆNH 885 (BN885): Nữ, 63 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng; Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- CA BỆNH 886 (BN886): Nữ, 64 tuổi, Bình Sơn Quảng Ngãi, Người nhà bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

- CA BỆNH (BN887): Nữ, 65 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng,

- CA BỆNH 888 (BN888): Nữ, 65 tuổi, Hải Châu, Đà Nẵng, Bệnh nhân Bệnh viện Đà Nẵng,

Tính đến nay Việt Nam ghi nhận 905 ca nhiễm COVID-19

- CA BỆNH 890 (BN890): Nam, 47 tuổi, Cẩm Lệ. Đà Nẵng, tiếp xúc với BN877, BN878, BN879, BN880.

- CA BỆNH 891 (BN891): Nam, 39 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN726.

- CA BỆNH 892 (BN892): Nam, 53 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng.

- CA BỆNH 893 (BN893): Nữ, 48 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng

- CA BỆNH 894 (BN894): Nữ, 21 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng,

- CA BỆNH 895 (BN895): Nữ, 17 tuổi, Thanh Khê, Đà Nẵng

- CA BỆNH 896 (BN896): Nữ, 73 tuổi, Thanh Khê Đà Nẵng

- CA BỆNH 897 (BN897): Nam, 35 tuổi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

(Thông tin dịch tễ của BN892-897 đang được điều tra, bổ sung)

- CA BỆNH 898 (BN898): Nữ, 27 tuổi, Duy Xuyên, Quảng Nam tiếp xúc với BN796.

- CA BỆNH 899 (BN899): Nam, 27 tuổi, Yên Thành, Tây Thành, Nghệ An, cách ly ngay sau nhập cảnh.

- CA BỆNH 900 (BN900): Nữ, 45 tuổi, Yên Hòa, Tam Hiệp, Đồng Nai, cách ly ngay sau nhập cảnh

- CA BỆNH 901 (BN901): Nữ, 27 tuổi, Chí Linh, Hải Dương, cách ly ngay sau nhập cảnh.

- CA BỆNH 902 (BN902): Nam, 24 tuổi, Quỳnh Lưu, Nghệ An, cách ly ngay sau nhập cảnh.

- CA BỆNH 903 (BN903): Nữ, 23 tuổi, Hương Khê, Hà Tĩnh, cách ly ngay sau nhập cảnh.

BN899, BN900, BN901, BN902, BN903: 05 trường hợp từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Cam Ranh trên chuyến bay VJ7387 ngày 05/8/2020, được cách ly tập trung tại Khánh Hòa ngay sau khi nhập cảnh.

- CA BỆNH 904 (BN904): Nữ, 36 tuổi, Đông Hà, Quảng Trị, tiếp xúc với BN750

- CA BỆNH 905 (BN905): Nam, 65 tuổi, Điện Bàn, Quảng Nam, thăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Về công tác điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVid-19: Đã có 12 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Như vậy, đến thời điểm hiện tại đã cso 421/905 bệnh nhân ở nước ta được công bố khỏi bệnh.

Theo đó, bên cạnh việc tăng tốc nghiên cứu sản xuất vacxin COVID-19 thì hiện Vabiotech cũng là đơn vị nhập khẩu vắc xin và đã có các đối tác để tìm nguồn nhập khẩu vacxin COVID-19. Công ty đã tiếp cận với các đối tác trên thế giới để làm sao có nhanh nhất vacxin COVID-19 ở Việt Nam.

Song ở thời điểm hiện tại nhiều quốc gia cũng đã liên hệ với nhà sản xuất vacxin để mua với giá cao, số lượng lớn, đặt hàng ngay từ khi vắc xin chưa được thương mại hoá. "Trước mắt, các nhà sản xuất ở nước ngoài ưu tiên cho nhu cầu của thị trường trong nước, sau đó mới đến các đơn đặt hàng", ông Đỗ Tuấn Đạt nói.