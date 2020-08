Ghi nhận 4 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 1 bệnh nhân ở Hải Dương

Theo bản tin lúc 18h của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 , đã ghi nhận 4 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 993 bệnh nhân. Trong đó, số ca liên quan đến Đà Nẵng tính từ 25/7 đến nay là 513 ca. Các ca bệnh còn lại ghi nhận ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Thông tin chi tiết về 4 bệnh nhân mới:

Bệnh nhân 990 ở Đà Nẵng: là nữ, tuổi, là nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Gia Đình. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Hòa Vang (đang tiếp tục điều tra dịch tễ).

Bệnh nhân 991 ở Quảng Nam: là nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại xã Cẩm Thanh, TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam, có vợ là BN 981 đã từng nằm điều trị tại Khoa Ngoại - Thần kinh, Bệnh viện Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Bệnh nhân 992 ở Đà Nẵng: là nữ, 37 tuổi, là nhân viên y tế tại Bệnh viện Đà Nẵng (đang tiếp tục điều tra dịch tễ).

Bệnh nhân 993 ở Hải Dương: là nữ, 40 tuổi, có địa chỉ tại phường Tân Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, có tiền sử tiếp xúc gần với BN906 và BN970, liên quan ổ dịch tại đường Ngô Quyền, TP. Hải Dương.

Ngày 14/8, bệnh nhân được đưa vào cách ly trong ký túc xá của Trường Đại học Hải Dương.

Tính đến ngày 19/8, Việt Nam ghi nhận thêm 4 ca nhiễm mới

Đến ngày 15/8 thì được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Đến ngày 17/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 và cho kết quả vào ngày 18/8 là dương tính. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hải Dương.

Về công tác điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đã có 15 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong đó:

5 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh tại Bệnh viện Trung ương Huế: BN452, BN476, BN481, BN483, BN507 (Bổ sung thông tin mã bệnh nhân đã được công bố tại Bản tin 6h ngày 19/8).

Ngoài ra, có bệnh nhân 388 được công bố khỏi bệnh ở Bệnh viện đa khoa Nam Định; 2 bệnh nhân ở bệnh viện phổi Đà Nẵng (BN498, BN849); BN 595 tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai; BN621 tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn; BN390 tại Trung tâm Y tế huyện Hoa Lư; 2 bệnh nhân tại trung tâm Y tế huyện Hoà Vang: BN695, BN762; 02 bệnh nhận thận nhân tạo tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Vang khỏi bệnh và được chuyến đến Bệnh viện C Đà Nẵng tiếp tục điều trị: BN695, BN762.

Hiện tại số ca tử vong liên quan đến COVID-19 là 25. Đa phần các ca tử vong đều là người cao tuổi, có nền bệnh lý nặng như suy thận giai đoạn cuối, ung thư giai đoạn không đáp ứng được hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp , tăng huyết áp, suy thượng thận mãn tính, đái tháo đường tuýp 2, viêm phổi , suy kiệt, suy đa tang...

Trước diễn biến dịch bệnh phức tạp, trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 hôm qua, lãnh đạo Bộ Y tế cho biết: nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng là hiện hữu và đặc biệt lưu ý, tiếp tục nâng cao mức cảnh báo ở các địa phương, nhất là các đô thị lớn, nơi tập trung đông người, mật độ dân số cao...

Các bộ ngành, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp quản lý chặt chẽ người nhập cảnh, nhất là các chuyên gia, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao người nước ngoài,… vào Việt Nam làm việc; tập trung rà soát, tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm trang thiết bị, máy móc, sinh phẩm, vật tư y tế, nâng cao năng lực xét nghiệm, truy vết... đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm...

Your browser does not support HTML5 video.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần làm để tránh lây nhiễm COVID-19

Theo Thanh Mai/SKCĐ