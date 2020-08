Ghi nhận thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới ở Đà Nẵng, Hải Dương vào tối ngày 24/8

Thông tin cụ thể về 6 ca nhiễm mới:

- CA BỆNH 1017 (BN1017): Nữ, 68 tuổi, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng, là người đi chợ được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ngày 23/8/2020 tại chợ Hà Thân, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, Đà Nẵng.

- CA BỆNH 1019 (BN1019): Nữ, 37 tuổi, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng, là nhân viên y tế Bệnh Viện Đà Nẵng (tăng cường cho Bệnh viện Phổi Đà Nẵng từ 06/8/2020 đến nay, đã được cách ly tại khách sạn từ ngày 5/8/2020).

- CA BỆNH 1020 (BN1020): Nam, 26 tuổi, Hòa Khánh Bắc, Hòa Vang, Đà Nẵng, tiếp xúc với BN996.

- CA BỆNH 1021 (BN1021): Nam, 8 tuổi, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là con của BN1016.

- CA BỆNH 1022 (BN1022): Nữ, 63 tuổi, Liên Hồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, là mẹ đẻ và ở cùng với con trai là BN1016.

Việt Nam ghi nhận thêm 6 ca nhiễm COVID-19 mới

Tính đến thời điểm hiện tại đã có 588 bệnh nhân/1022 ca nhiễm COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh. Trong chiều 24/8 cũng ghi nhận 52 trường hợp âm tính lần 1; số ca âm tính lần 2 là 54, số ca âm tính lần 3 là 40.