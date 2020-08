Ghi nhận 4 ca nhiễm COVID-19 mới đều là người nhập cảnh, trong đó có 2 chuyên gia dầu khí

Thông tin cụ thể về 4 ca bệnh mới ghi nhận:

- CA BỆNH 1041 (BN1041) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: bệnh nhân nam, 33 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia dầu khí.

-CA BỆNH 1042 (BN1042) tại Bà Rịa - Vũng Tàu: bệnh nhân nam, 32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia dầu khí.

Ngày 29/8, cả 2 bệnh nhân này từ Dubai về sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392, được cách ly ngay sau nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm tại Bà Rịa - Vũng Tàu, mẫu được gửi Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh xét nghiệm.

Các bệnh nhân đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- CA BỆNH 1043 (BN1043) tại Hà Nội: bệnh nhân nữ, 29 tuổi, có địa chỉ tại Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.

- CA BỆNH 1044 (BN1044) tại Phú Thọ: bệnh nhân nam, 62 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, là chuyên gia. Ngày 28/8, bệnh nhân từ Ấn Độ về sân bay Nội Bài trên chuyến bay 6E8679, được cách ly ngay sau nhập cảnh, lấy mẫu xét nghiệm tại Phú Thọ cho kết quả nghi ngờ.

Bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh tại đây bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày đã có 12 ca bệnh được công bố khỏi bệnh. Trong đó có 7 bệnh nhân ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2: BN447, BN675, BN744, BN748, BN866, BN976, BN979; 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng: BN890, BN856, BN1019, BN877, BN987. Tính đến nay đã có 707 bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh.

Để chung sống an toàn với đại dịch COVID-19, Bộ Y tế đưa ra "Thông điệp 5k": Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế.

Your browser does not support HTML5 video.

Các triệu chứng COVID-19 thay đổi thế nào qua từng ngày